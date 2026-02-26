ព័ត៌មាន
វៀតណាមចូល Top៥ ទីផ្សារនាំចេញដ៏មានសក្តានុពលរបស់បារាំង
វៀតណាមត្រូវបានវាយតម្លៃថា
កំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ កាលពីមុន វៀតណាមត្រូវបានចាត់ទុកជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មដែលមានតម្លៃទាប
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ ទីក្រុងធំៗនៅវៀតណាមបានកត់ត្រាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការប្រើប្រាស់
និងតម្រូវការសម្រាប់ផលិតផលគុណភាពខ្ពស់។
នេះជាឱកាសសម្រាប់សហគ្រាសបារាំងក្នុងការផ្តោតលើផលិតផល
និងដំណោះស្រាយដែលមានតម្លៃបន្ថែម ដូចជា៖ អាហារកែច្នៃ
ឧបករណ៍កសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ដំណោះស្រាយឌីជីថលសម្រាប់សហគ្រាស
និងវិស័យសុខាភិបាល។
វៀតណាមក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាតំណភ្ជាប់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ដោយបើកចេញសមត្ថភាពឈានចូលទីផ្សារអាស៊ានកាន់តែច្រើនទៀត។
យោងតាម Bpifrance នៅឆ្នាំ ២០២៦ យុទ្ធសាស្ត្រនាំចេញដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមិនត្រឹមតែពឹងផ្អែកលើទីផ្សារប្រពៃណីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងកំណត់គោលដៅលើប្រទេសដែលមានតម្រូវការច្បាស់លាស់ និងសក្តានុពលកំណើនរយៈពេលវែងទៀតផង។ វៀតណាម ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងការធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងស៊ីជម្រៅ ត្រូវបានចាត់ទុកជាគោលដៅគួរឱ្យកត់សម្គាល់បំផុតមួយនៅក្នុងនិន្នាការនេះ៕