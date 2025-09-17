ព័ត៌មាន
វៀតណាមចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយអាស៊ាន ក្នុងការទប់ស្កាត់ និងប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ Sanur
Bali ត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទូទៅនៃប្រធានព្រះរាជអាជ្ញា/អគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអាស៊ាន
(APAGM) នៅកោះបាលី។ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះ
រដ្ឋអាជ្ញាអាស៊ានបានសន្យាថានឹងសម្របសម្រួលឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀត
ដើម្បីដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន ដូចជាល្បែងអនឡាញ ការក្លែងបន្លំ អំពើពុករលួយ
ការលាងលុយកខ្វក់ និងការរត់ពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិឆ្លងដែន។
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ អគ្គមេធាវីឥណ្ឌូនេស៊ី Sanitiar Burhanuddin បាននិយាយថា សេចក្តីថ្លែងការណ៍ Sanur Bali មិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរួមចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងអាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយឧក្រិដ្ឋកម្មហួសពីដែនសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសនីមួយៗផងដែរ៕