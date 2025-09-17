Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយអាស៊ាន ក្នុងការទប់ស្កាត់ និងប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន

នាថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ នៅកោះបាលី ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញានៃអយ្យការប្រជាជនកំពូលវៀតណាម លោក Nguyen Huy Tien និងអគ្គមេធាវីមកពីប្រទេសសមាជិកចំនួន៩ នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) រួមមាន ឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រ៊ុយណេ កម្ពុជា ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី និងថៃ បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយ ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន។
គណៈប្រតិភូចូលរួមពិធីចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាស Sanur Bali នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥ នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ រូបថត៖ អយ្យការប្រជាជនកំពូល

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ Sanur Bali ត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទូទៅនៃប្រធានព្រះរាជអាជ្ញា/អគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអាស៊ាន (APAGM) នៅកោះបាលី។ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះ រដ្ឋអាជ្ញាអាស៊ានបានសន្យាថានឹងសម្របសម្រួលឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀត ដើម្បីដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន ដូចជាល្បែងអនឡាញ ការក្លែងបន្លំ អំពើពុករលួយ ការលាងលុយកខ្វក់ និងការរត់ពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិឆ្លងដែន។

ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ អគ្គមេធាវីឥណ្ឌូនេស៊ី Sanitiar Burhanuddin បាននិយាយថា សេចក្តីថ្លែងការណ៍ Sanur Bali មិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរួមចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងអាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយឧក្រិដ្ឋកម្មហួសពីដែនសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសនីមួយៗផងដែរ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចឯកជនវៀតណាមឆ្នាំ ២០២៥ នារសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយបានប្រព្រឹត្តទៅសម័យសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ ដោយមានការចូលរួមពីគណៈប្រតិភូជិត ១.០០០ នាក់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល ក្រសួង ស្ថាប័ន សាខា មូលដ្ឋាន អង្គការអន្តរជាតិ អ្នកជំនាញ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងសហគមន៍ធុរកិច្ចឯកជនទូទាំងប្រទេស។
