ព័ត៌មាន

វៀតណាមចូលរួមក្នុងវេទិកា "បើកទ្វារទីផ្សាររួមគ្នា" របស់អាហ្វ្រិក

វេទិកាវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មអាហ្វ្រិក លើកទី១២ (AFIC ១២) បានបើកនៅថ្ងៃទី ៩ ខែឧសភា នៅទីក្រុងអាល់ហ្សេរី ដោយមានប្រធានបទ "រួមគ្នាបើកទ្វារទីផ្សារ"។

លោក Hoang Duc Nhuan (ឆ្វេង) - ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមនៅអាល់ហ្សេរី ចូលរួមវេទិកា (រូបថត៖ Manh Hung/TTXVN)

វេទិកានេះបានទាក់ទាញអ្នកចូលរួមប្រមាណ ២០០០នាក់ រួមទាំងអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច អាជីវកម្ម អង្គការហិរញ្ញវត្ថុ និងអភិវឌ្ឍន៍មកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន ៤៣ និងដៃគូអន្តរជាតិជាច្រើន ក្នុងនោះមានវៀតណាមផងដែរ។

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេលពីរថ្ងៃនេះ កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនក្នុងវិស័យវិនិយោគ ពាណិជ្ជកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានចុះហត្ថលេខា។ AFIC ១២ មានគោល បំណងលើកកម្ពស់ការវិនិយោគលើផលិតកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរទ្វីបអាហ្វ្រិក និងសម្រួលដល់ការចូលទីផ្សារ ស្របតាមនិន្នាការថ្មីនៃសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិក។

នៅខាងក្រៅ AFIC ១២ គណៈកម្មាធិការរៀបចំក៏បានរៀបចំកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ដើម្បីឧទ្ទេសនាមសហគ្រាសធំៗ ជាច្រើន និងផលិតផល មកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកផ្សេងៗ និងដៃគូអន្តរជាតិ។ ក្នុងឱកាសនេះ ស្ថានទូតវៀតណាម និងការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មប្រចាំប្រទេស អាល់ហ្សេរី បានបើកស្តង់មួយ ដោយណែនាំផលិតផលកសិកម្មដ៏រឹងមាំរបស់វៀតណាម ដូចជាកាហ្វេ តែ ម្រេច រមៀត ក្លិនឈុន ផ្កាយអានីស ដូង ទឹកដោះគោ ទឹកផ្លែឈើកំប៉ុង គ្រាប់ប្លាស្ទិក ជាដើម។ អ្នកទស្សនាជាច្រើនមានឱកាសភ្លក់កាហ្វេវៀតណាម ហើយមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងផលិតផលនេះ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

នាយកដ្ឋានលេខ ១៦ (អគ្គនាយកដ្ឋាន ២) រៀបចំពិធីទទួលកិត្តនាមវីរបុរសនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជន

នារសៀលថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយកដ្ឋានលេខ ១៦ (អគ្គនាយកដ្ឋាន២ ក្រសួងការពារប្រទេស) បានរៀបចំពិធីទទួលកិត្តនាមវីរបុរសនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជន។
