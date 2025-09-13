Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូសំខាន់យុទ្ធសាស្ត្រជានិច្ច

រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក Le Hoai Trung បានអះអាង ដូច្នេះ នៅពេលទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក លោក Marc Knapper នៅពេលដែល លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចូលជួបសម្តែងការគួរសម នារសៀលថ្ងៃទី ១២ កញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ។

រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក Le Hoai Trung ទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក លោក Marc Knapper។ (រូបថត៖ VNA)

នៅក្នុងជំនួបនេះ រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី លោក Le Hoai Trung បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះ វឌ្ឍនភាពជាក់ស្ដែងក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ចាប់តាំងពីប្រទេសទាំងពីរបានលើកកំពស់ ទំនាក់ទំនងទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងឆ្នាំ ២០២៣។ ភាគី ទាំងពីរបានបង្កើនការជួបប្រាស្រ័យ និងការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគបន្តអភិវឌ្ឍន៍​ដោយស្ថិរភាព; ភាគីទាំងពីររក្សាការសន្ទនាជាប្រចាំអំពីបញ្ហាពន្ធបដិការ។ ទំនាក់ទំនងសន្តិសុខ - ការពារជាតិ និងជំនះពុះពារលើផលវិបាកនៃសង្រ្គាម ក៏មានវឌ្ឍនភាពជាច្រើនផងដែរ។
រីឯខ្លួនវិញ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Marc Knapper បានអះអាងថា សហរដ្ឋអាមេរិក នឹងបន្តរួមដំណើរជាមួយវៀតណាមឆ្ពោះទៅការសម្រេចគោលដៅកំណើនជាយុទ្ធសាស្ត្រ ជាពិសេសក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់; ទន្ទឹមនឹងនោះ បន្តជំរុញកិច្ច សហប្រតិបត្តិការលើសសរស្តម្ភផ្សេងទៀត ដូចជាការជំនះពុះពារលើផលវិបាកនៃ សង្គ្រាម ការអប់រំ សុខាភិបាល និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសឆ្លងដែនផងដែរ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលី លោក​ស្រី Sam Mostyn បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាម

អគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលី លោក​ស្រី Sam Mostyn បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាម

កាលពីយប់ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា អគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលី លោកស្រី Sam Mostyn និងស្វាមី លោក Simeon Beckett បានចាកចេញពីទីក្រុងហូជីមិញ បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែកញ្ញា តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង និងលោកជំទាវ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top