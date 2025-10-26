Báo Ảnh Việt Nam

វៀតណាមគឺជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកនៃគោលមាគ៌ាសន្តិភាព អភិវឌ្ឍន៍ និងជា «សសរស្តម្ភនៃពហុភាគីនិយម»

កាលពីយប់ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអន្តរជាតិ ប្រធារដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជប់លៀងយ៉ាងឱឡារិក ជូនចំពោះ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក អាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូតេរ៉េស និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសវៀតណាម និងចូលរួមក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសតាមអ៊ីនធឺណិត ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤-២៥ ខែតុលា។
  លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង និងលោកអគ្គលេខាធិការ អាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូទែរេស កាត់នំខេក ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី៨០ ទិវាកំណើតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ (រូបថត៖ Lam Khanh/VNA)  
  លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង អញ្ជើញថ្លែងនៅពិធី។ (រូបថត៖ Viet Cuong/VOV)  
  ប្រធារដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជប់លៀងយ៉ាងឱឡារិក ជូនចំពោះ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក អាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូតេរ៉េស។ (រូបថត៖ Viet Cuong/VOV)  

ថ្លែងនៅទីនេះ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ប្រទេសវៀតណាមបាននិងកំពុងជាសមាជិកដ៏សកម្ម មានទំនួលខុសត្រូវ ដែលតែងតែអមដំណើរអង្គការសហប្រជាជាតិជានិច្ច។ លោកប្រធានរដ្ឋបញ្ជាក់ថា ពីអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រទេសវៀតណាមបានមកដល់ពិភពលោក ដើម្បីសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍និងសមាហរណកម្ម រួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាសម្រាប់សន្តិភាព ការអភិវឌ្ឍ និងវឌ្ឍនភាព៖

“យើងចងចាំ និងគោរពជានិច្ចចំពោះការគាំទ្រដ៏មានតម្លៃដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្តល់ឱ្យប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីផ្សះផ្សាស្នាមរបួសសង្គ្រាម កសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ។ ពីអង្គការសហប្រជាជាតិ វៀតណាមបានមកដល់ពិភពលោក ដើម្បីសហប្រតិបត្តិការ អភិវឌ្ឍន៍ និងសមាហរណកម្ម ដោយរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាសម្រាប់សន្តិភាព ការអភិវឌ្ឍ និងវឌ្ឍនភាព។ ហើយពីអង្គការសហប្រជាជាតិ ពិភពលោកបានមកដល់ប្រទេសវៀតណាម ដោយនាំមកនូវចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ ធនធាន និងចំណងសាមគ្គីភាព ជួយវៀតណាមយកឈ្នះលើការលំបាក និងងើបឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លា”។

នៅក្នុងសុន្ទរកថាឆ្លើយតប លោកអគ្គលេខាធិការ អាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូតេរ៉េស បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីរបស់វៀតណាម ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមមិនត្រឹមតែជាប្រទេសដែលមានការរួមចំណែកជាច្រើនចំពោះសកម្មភាពរក្សាសន្តិភាពប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាគំរូនៃប្រជាជាតិមួយដែលបានយកឈ្នះលើសង្គ្រាម ដើម្បីក្លាយជារឿងរ៉ាវអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ជោគជ័យមួយនៅលើពិភពលោកទៀតផង។ លោក ហ្គូតេរ៉េស បានកោតសរសើរ ចំពោះការចូលរួមចំណែករបស់វៀតណាមចំពោះសកម្មភាពរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដោយចាត់ទុកវៀតណាមជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកនៃគោលមាគ៌ាសន្តិភាព អភិវឌ្ឍន៍ និងជា«សសរស្តម្ភមួយនៃពហុភាគីនិយម»៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ចេញដំណើរទៅកាន់ម៉ាឡេស៊ី ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤៧



នាយប់ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជីញ និងគណៈប្រតិភូវៀតណាម បានចាកចេញពីទីក្រុងហាណូយ ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤៧ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា តាមការអញ្ជើញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម - ប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ២០២៥។ នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលា គណៈប្រតិភូបានមកដល់ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។
