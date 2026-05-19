ព័ត៌មាន
វៀតណាមគឺជាដៃគូដ៏ស្វាហាប់របស់អ៊ីស្រាអែល ដែលដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍
នៅក្នុងពិធីនេះ លោកប្រធានាធិបតី Isaac Herzog បានសង្កត់ធ្ងន់ថា អ៊ីស្រាអែលគោរពទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាម ហើយវាយតម្លៃវៀតណាម ជាដៃគូដ៏ស្វាហាប់និងមានតួនាទីកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ រីឯខ្លួនវិញ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Nguyen Ky Son បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមចាត់ទុកអ៊ីស្រាអែលជាដៃគូសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ ហើយមានបំណងចង់បន្តជំរុញ និងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលើគ្រប់វិស័យ។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសង្កត់ធ្ងន់ថា នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើជាស្ពានដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី បង្កើនការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ជំរុញពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ក៏ដូចជាពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យដែលអ៊ីស្រាអែលមានប្រៀបខ្លាំង និងវៀតណាមមានតម្រូវការ ដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ សហគ្រិនភាព កសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក សុខាភិបាល និងការអប់រំ; ព្រមទាំងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមូលដ្ឋាន និងការជួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរ៕