វៀតណាមគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនពិភពលោកដើម្បីសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌
តបតាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិន និងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមលោក លឿង គឿង នឹងចូលរួមពិធីអបអរ សាទរខួបលើកទី ៨០ ទិវាជ័យជំនះរបស់ប្រជាជនពិភពលោកលើហ្វាស៊ីសនិយម និង បំពេញការងារនៅប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ដល់ថ្ងៃទី ៤ ខែកញ្ញា។ ក្នុងឱកាសនៃ ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះ អនុរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្រ្តៃយ៍ក្រសួងការបទេសវៀតណាម លោក Nguyen Minh Vu បានឆ្លើយសារព័ត៌មានអំពីគោលដៅ អត្ថន័យនិងខ្លឹមសារ សំខាន់ៗនេះដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង។
“ការចូលរួមរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង ក្នុងពិធីរំលឹកខួប លើកទី ៨០ ទិវាជ័យជំនះរបស់ប្រជាជនពិភពលោកលើលទ្ធិហ្វាស៊ីសនិយម នៅ ប្រទេសចិនលើកនេះគឺមានអត្ថន័យ និងជានិមិត្តរូបដ៏ជ្រាលជ្រៅ ដែលបង្ហាញពី សំឡេង ទំនួលខុសត្រូវ និងការគាំទ្ររបស់វៀតណាមចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ ប្រជាជនពិភពលោកដើម្បីសន្តិភាព និងយុត្តិធម៌។ ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ច ការងារលើកនេះ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង នឹងជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូល របស់ចិន។ នេះនឹងជាឱកាសដើម្បីបន្តអនុវត្តន៍ជាក់ស្ដែងនូវការយល់ដឹងរួមជាន់ ខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរ ពីនោះបន្តរក្សាបរិយាកាសសន្តិភាព និងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗ ក៏ដូចជាការរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ និងពិភពលោកផងដែរ”៕