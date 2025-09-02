Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនពិភពលោកដើម្បីសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌

អនុរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្រ្តៃយ៍ក្រសួងការបរទេស លោក Nguyen Minh Vu បានឲ្យដឹងថា នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោក លឿង គឿង ក្នុងឋានៈជាប្រធានរដ្ឋ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៧៥ ទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាង វៀតណាម និង ចិន។ ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង។
តបតាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិន និងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមលោក លឿង គឿង នឹងចូលរួមពិធីអបអរ សាទរខួបលើកទី ៨០ ទិវាជ័យជំនះរបស់ប្រជាជនពិភពលោកលើហ្វាស៊ីសនិយម និង បំពេញការងារនៅប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ដល់ថ្ងៃទី ៤ ខែកញ្ញា។ ក្នុងឱកាសនៃ ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះ អនុរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្រ្តៃយ៍ក្រសួងការបទេសវៀតណាម លោក Nguyen Minh Vu បានឆ្លើយសារព័ត៌មានអំពីគោលដៅ អត្ថន័យនិងខ្លឹមសារ សំខាន់ៗនេះដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង។
អនុរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្រ្តៃយ៍ក្រសួងការបរទេស លោក Nguyen Minh Vu។ (រូបថត៖ VNA)
អនុរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្រ្តៃយ៍ក្រសួងការបរទេស លោក Nguyen Minh Vu បានឲ្យដឹងថា នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោក លឿង គឿង ក្នុងឋានៈជាប្រធានរដ្ឋ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៧៥ ទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាង វៀតណាម និងចិន។ ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង។
“ការចូលរួមរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង ក្នុងពិធីរំលឹកខួប លើកទី ៨០ ទិវាជ័យជំនះរបស់ប្រជាជនពិភពលោកលើលទ្ធិហ្វាស៊ីសនិយម នៅ ប្រទេសចិនលើកនេះគឺមានអត្ថន័យ និងជានិមិត្តរូបដ៏ជ្រាលជ្រៅ ដែលបង្ហាញពី សំឡេង ទំនួលខុសត្រូវ និងការគាំទ្ររបស់វៀតណាមចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ ប្រជាជនពិភពលោកដើម្បីសន្តិភាព និងយុត្តិធម៌។ ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ច ការងារលើកនេះ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង នឹងជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូល របស់ចិន។ នេះនឹងជាឱកាសដើម្បីបន្តអនុវត្តន៍ជាក់ស្ដែងនូវការយល់ដឹងរួមជាន់ ខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរ ពីនោះបន្តរក្សាបរិយាកាសសន្តិភាព និងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗ ក៏ដូចជាការរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ និងពិភពលោកផងដែរ”៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ពិធីមហាមិទ្ទីង និងការក្បួនដង្ហែរព្យុហយាត្រា ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា

នាព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា នៅទីលានប្រវត្តិសាស្ត្រ Ba Dinh (រដ្ឋធានីហាណូយ) គណៈកម្មាធិការ មជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម; រដ្ឋសភា; ប្រធានរដ្ឋ; រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម; គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម និងទីក្រុងហាណូយបានប្រារព្ធយ៉ាងឱឡារិក ពិធីមហាមិទ្ទីង និងការក្បួនដង្ហែរព្យុហយាត្រា ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា។
