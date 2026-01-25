ព័ត៌មាន
វៀតណាមខិតខំសម្រេចបានបំណងដែលទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ២៥ លាននាក់នៅឆ្នាំ ២០២៦
ដោយមានប្រធានបទ
"រួមគ្នាបង្កើតអនាគតនៃវិស័យទេសចរណ៍"
វេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ានគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំបំផុតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ
នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចរណ៍អាស៊ាន
ដែលប្រារព្ធឡើងឆ្លាស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិក។ យោងតាមផែនការ ក្រៅពីពិធីបើក
និងបិទ នៅ ATF ឆ្នាំ ២០២៦ នឹងប្រព្រឹត្តទៅ៖
កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ាន កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ាន+៣
និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ាន-ឥណ្ឌា; កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ាន-រុស្ស៊ី;
កិច្ចប្រជុំទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ជាតិអាស៊ាន; កិច្ចប្រជុំទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ជាតិអាស៊ាន+៣;
ពិធីប្រគល់រង្វាន់ទេសចរណ៍អាស៊ាន; សន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍
និងព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់បន្សំមួយចំនួន។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃ ATF ២០២៦ ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិ TRAVEX គឺជាចំណុចលេចធ្លោមួយ ដែលទាក់ទាញការចូលរួមពីដៃគូ អាជីវកម្ម និងអ្នកទស្សនាអន្តរជាតិជាច្រើននាក់។ វៀតណាមបានចូលរួមជាមួយស្តង់ផ្សព្វ ផ្សាយពាណិជ្ជសញ្ញាទេសចរណ៍ជាតិ “វៀតណាម - Timeless Charm” ដោយបង្ហាញគោលដៅទេសចរណ៍ និងផលិតផលទេសចរណ៍ដែលសក្តិសមចំណង់ចំណូលចិត្តនៃទីផ្សារអាស៊ាន និងទីផ្សារសំខាន់ៗ៕