Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមខិតខំសម្រេចបានបំណងដែលទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ២៥ លាននាក់នៅឆ្នាំ ២០២៦

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦ គណៈប្រតិភូមួយក្រុមនៃនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ជាតិវៀតណាម (ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍) នឹងចូលរួមវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ាន (ATF) ឆ្នាំ ២០២៦ និងពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិ TRAVEX នៅទីក្រុងសេប៊ូ ប្រទេសហ្វីលីពីន ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជសញ្ញាទេសចរណ៍ជាតិ ចូលរួមចំណែកទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ និងឆ្ពោះទៅគោលបំណងទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ២៥ លាននាក់នៅឆ្នាំ ២០២៦។
ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាទីលានបាឌីញ (ហាណូយ) (រូបថត៖ ឡេជី/VOV5)

ដោយមានប្រធានបទ "រួមគ្នាបង្កើតអនាគតនៃវិស័យទេសចរណ៍" វេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ានគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំបំផុតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចរណ៍អាស៊ាន ដែលប្រារព្ធឡើងឆ្លាស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិក។ យោងតាមផែនការ ក្រៅពីពិធីបើក និងបិទ នៅ ATF ឆ្នាំ ២០២៦ នឹងប្រព្រឹត្តទៅ៖ កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ាន កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ាន+៣ និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ាន-ឥណ្ឌា; កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ាន-រុស្ស៊ី; កិច្ចប្រជុំទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ជាតិអាស៊ាន; កិច្ចប្រជុំទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ជាតិអាស៊ាន+៣; ពិធីប្រគល់រង្វាន់ទេសចរណ៍អាស៊ាន; សន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍ និងព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់បន្សំមួយចំនួន។

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃ ATF ២០២៦ ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិ TRAVEX គឺជាចំណុចលេចធ្លោមួយ ដែលទាក់ទាញការចូលរួមពីដៃគូ អាជីវកម្ម និងអ្នកទស្សនាអន្តរជាតិជាច្រើននាក់។ វៀតណាមបានចូលរួមជាមួយស្តង់ផ្សព្វ ផ្សាយពាណិជ្ជសញ្ញាទេសចរណ៍ជាតិ “វៀតណាម - Timeless Charm” ដោយបង្ហាញគោលដៅទេសចរណ៍ និងផលិតផលទេសចរណ៍ដែលសក្តិសមចំណង់ចំណូលចិត្តនៃទីផ្សារអាស៊ាន និងទីផ្សារសំខាន់ៗ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន អញ្ជើញជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹម អបអរសាទរភាពជោគជ័យនៃនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស

ប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន អញ្ជើញជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹម អបអរសាទរភាពជោគជ័យនៃនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស

នាយប់ទី ២៤ ខែមករា ប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន បានអញ្ជើញជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម ដើម្បីអបអរសាទរ ចំពោះភាពជោគជ័យនៃមហា សន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top