Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមខិតខំការពារស្រទាប់អូហ្សូន

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានបានបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីទិវាអន្តរជាតិការពារស្រទាប់អូហ្សូនឆ្នាំ ២០២៥ - រយៈពេល ៤០ ឆ្នាំនៃអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយែន៖ ពីវិទ្យាសាស្ត្រទៅសកម្មភាពជាសកល ដោយប្រធានបទ “សកម្មភាពការពារស្រទាប់អូហ្សូនឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្តូរបៃតង៖ ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តររដ្ឋាភិបាល និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋ-ឯកជន"។
សិក្ខាសាលា “សកម្មភាពការពារស្រទាប់អូហ្សូនឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្តូរបៃតង៖ ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តររដ្ឋាភិបាល និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋ-ឯកជន”។ រូបថត៖ nhandan.vn

យោងតាមលទ្ធផលស្ថិតិរបស់លេខាធិការដ្ឋានអូហ្សូនអន្តរជាតិ គិតត្រឹមខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ វៀតណាមបានលុបបំបាត់សមមូលកាបូនឌីអុកស៊ីត (Carbon dioxide equivalent) ប្រហែល ២៤០ លានតោន ពីសកម្មភាពគ្រប់គ្រង និងលុបបំបាត់សារធាតុគ្រប់គ្រង ក្រោមពិធីសារ Montreal។ នាពេលខាងមុខ ដោយអនុវត្តន៍ផែនការជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងលុបបំបាត់សារធាតុដែលបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន និងសារធាតុបង្កផលកញ្ចក់ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រង ហើយដល់ឆ្នាំ២០៤៥ វៀតណាមនឹងកាត់បន្ថយសមមូលកាបូនឌីអុកស៊ីតប្រហែល ១១,២ លានតោន។ លទ្ធផលទាំងនេះបង្ហាញថា វៀតណាមបាននិងកំពុងអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការអនុវត្តអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយែន និងពិធីសារ Montreal ហើយកំពុងសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយបណ្តាប្រទេសជុំវិញពិភពលោក។ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថាន លោក Le Cong Thanh បានឲ្យដឹងថា៖ “វៀតណាមបានខិតខំប្រឹងប្រែងសុក្រឹត្យគោលនយោបាយ និងច្បាប់ស្តីពីការការពារស្រទាប់អូហ្សូន ដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពនូវសារធាតុគ្រប់គ្រង ដែលបានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការការពារបរិស្ថានឆ្នាំ ២០២០ និងឯកសារលម្អិតស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់។ នេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់វៀតណាមក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសមកាលកម្ម តភ្ជាប់គោលដៅការពារស្រទាប់អូហ្សូនជាមួយអាទិភាពជាតិផ្សេងទៀត ដូចជាការគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងការអនុវត្តគោលដៅផ្លាស់ប្តូរបៃតង”៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កសាងបណ្ឌិតសភាការពារជាតិ ដោយមានចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រជឿនលឿននិងទំនើប

កសាងបណ្ឌិតសភាការពារជាតិ ដោយមានចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រជឿនលឿននិងទំនើប

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង បានអញ្ជើញ ទៅទស្សនានិងចូលរួមពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៥ - ២០២៦ នៅបណ្ឌិតសភាការពារជាតិនៅទីក្រុងហាណូយ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top