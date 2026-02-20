ព័ត៌មាន
វៀតណាមក្លាយជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិ (IEA) ជាផ្លូវការ
នៅក្នុងសុន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំ បណ្ឌិត Fatih Birol នាយកប្រតិបត្តិ IEA បានសង្កត់ធ្ងន់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានគោលបំណងឆ្ពោះទៅកសាងប្រព័ន្ធថាមពលសកលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ចីរភាព និងធានាចំណាយសមស្របសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់។
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសបារាំង លោក Trinh Duc Hai បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការចូលជាសមាជិក IEA របស់វៀតណាមគឺមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស ខណៈដែលវៀតណាមកំពុងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍ ដោយបន្តខិតខំព្យាយាមលើគោលដៅអព្យាក្រឹតភាពកាបូន និងការផ្លាស់ប្តូរថាមពលបៃតង។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ពីភាពត្រៀមខ្លួនរបស់វៀតណាមក្នុងការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្ម និងដោយម្ចាស់ការក្នុងរាល់កិច្ចសន្ទនាថាមពលសកល៕