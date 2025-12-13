Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមក្លាយជាគោលដៅដ៏ទាក់ទាញនៃចរន្តទុនបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងតំបន់

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពិធីបុណ្យចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មច្នៃប្រឌិតជាតិ ឆ្នាំ ២០២៥ (Techfest វៀតណាម ២០២៥) នាថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាបានប្រកាសរបាយការណ៍ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មច្នៃប្រឌិតវៀតណាម ឆ្នាំ ២០២៥។

រូបថត៖ TTXVN

របាយការណ៍បង្ហាញថា បន្ទាប់ពីការបង្កើតជាង ១០ ឆ្នាំមក ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍយ៉ាងស៊ីជម្រៅ និងទូលំទូលាយ និងការធ្វើសមាហរណកម្មដ៏រឹងមាំ។ បច្ចុប្បន្នវៀតណាមមានក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មជាង ៤.០០០ ក្រុមហ៊ុន “យូនីខន” (Unicorn) ចំនួនពីរ និងអាជីវកម្មរាប់សិបដែលខិតជិតឋានៈ Unicorn។ ប្រទេសវៀតណាមបានក្លាយជាគោលដៅវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទាក់ទាញមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

របាយការណ៍ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីថ្មោង វៀតណាមឆ្នាំ ២០២៥ ត្រូវបានវាយតម្លៃថា មានបរិមាណទិន្នន័យខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន ដោយផ្តោតលើធនធានលើការអភិវឌ្ឍស៊ីជម្រៅ។ របាយការណ៍នេះក៏បានកំណត់អត្តសញ្ញាណវិស័យចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីថ្មោង ដែលមានសក្តានុពលចំនួនប្រាំបីផងដែរ រួមមាន៖ បច្ចេកវិទ្យាអាកាសធាតុ សេដ្ឋកិច្ចច្នៃប្រឌិត បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់មនុស្សចាស់ បច្ចេកវិទ្យាអប់រំ ការច្នៃប្រឌិតឧស្សាហកម្មប្លាស្ទិក អាជីវកម្មដឹកនាំដោយស្ត្រី យានយន្តអគ្គិសនី និង សហគមន៍ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីថ្មោងវៀតណាមនៅបរទេស...៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នាទី ១២ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងការបរទេសបានរៀបចំពិធីជួបប្រាស្រ័យប្រចាំឆ្នាំ ជាមួយតំណាងសារព័ត៌មាន និងអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៅវៀតណាម។
