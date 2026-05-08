វិស័យដឹកជញ្ជូនរបស់ខេត្តដាក់ឡាក់ជំរុញការតភ្ជាប់រវាងព្រៃភ្នំនិងសមុទ្រ
ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានសម្គាល់ការបង្កើតអង្គការសង្គម-វិជ្ជាជីវៈដំបូងគេក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន និងសេវាកម្មកំពង់ផែនៅក្នុងតំបន់ បន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលគ្នាផ្នែករដ្ឋបាលរវាងភូអៀន និងដាក់ឡាក់; ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ បានបើកដំណាក់កាលថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនរបស់ដាក់ឡាក់ ក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើសមាហរណកម្ម និងការតភ្ជាប់តំបន់។
សមាគមនឹងផ្តោតលើការលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់តំបន់; ការអភិវឌ្ឍដឹកជញ្ជូនទំនើប បៃតង និងប្រកបដោយចីរភាព; ពន្លឿនការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើប; គាំទ្រអាជីវកម្មក្នុងការកាត់បន្ថយថ្លៃដើម បង្កើនភាពប្រកួតប្រជែង និងចូលរួមកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់ និងសកល។ លោក Tran Tien Loi អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃសមាគមភស្តុភារកម្ម និងកំពង់ផែខេត្តដាក់ឡាក់បានឲ្យដឹងថា ៖ “សមាគមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលវេលាត្រឹមត្រូវ នៅពេលដែលខេត្ត ដាក់ឡាក់ កំពុងលើកកម្ពស់ការវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំង ទាក់ទាញការវិនិយោគលើភស្តុភារកម្ម បើកវិស័យថ្មីមួយ ដោយសារព្រៃឈើដ៏ធំទូលាយភ្ជាប់ជាមួយសមុទ្រពណ៌ខៀវ។ ខេត្តដាក់ឡាក់ មានទាំងកំពង់ផែសមុទ្រ និងវត្ថុធាតុដើមល្អៗ។ សមាគមភស្តុភារកម្មនឹងបង្កើតកម្មវិធីសកម្មភាពជាក់ស្តែង ដើម្បីអនុវត្តខ្សែសង្វាក់តម្លៃភស្តុភារកម្មទៅលើផលិតផលរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជាផលិតផលទិន្នផលដែលបម្រើដល់ការនាំចេញ”៕