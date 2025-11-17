Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វិនិយោគសម្រាប់តំបន់ព្រំដែន គឺជាការវិនិយោគសម្រាប់ស្ថិរភាពរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសជាតិ

នាថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅតាមតំបន់ជាច្រើនទូទាំងប្រទេស បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ សាលាអន្តេវេសិកអន្តរកម្រិតឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា នៅទីតាំងសាលាជាច្រើន ដើម្បីអនុវត្តចលនា "ប្រទេសទាំងមូល ដើម្បីសិស្សព្រំដែនជាទីស្រឡាញ់"។
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ហ្វាប៊ិញ ជួបពិភាក្សាជាមួយសិស្សានុសិស្សនៅឃុំឌឹកណុង ខេត្តក្វាងង៉ាយ (រូបថត៖ ថាញ់ ថាង/VOV)

នៅខេត្តក្វាងង៉ាយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍ លោកង្វៀន ហ័រប៊ិញ បានចូលរួមក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់សាលាអន្តេវេសិកអន្តរកម្រិត បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សានៅក្នុងឃុំព្រំដែន នៅចំណុចស្ពានសំខាន់នៃឃុំឌឹកណុង និងស្ពានចំនួន ៣ ផ្សេងទៀតនៅក្នុងឃុំ៖ ម៉ូរ៉ៃ រ៉កយ និងសាឡុង។ ទាំងនេះគឺជាគម្រោងសំខាន់ៗ ដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយវិនិយោគ ដើម្បីសាងសង់សាលារៀននៅក្នុងឃុំព្រំដែននៅលើដីគោក។ គម្រោងទាំងនេះមានការវិនិយោគសរុបចំនួន ៥៩ - ២០៧ ពាន់លានដុង; មានទំហំប្រហែល ៣០ ថ្នាក់រៀន ដែលបំពេញតម្រូវការសិក្សារបស់សិស្ស ១.០០០ នាក់។ ការសាងសង់ត្រូវបានគ្រោងនឹងបញ្ចប់មុនថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៦។

នៅក្នុងពិធី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍លោក ង្វៀន ហ័រប៊ិញ បានបញ្ជាក់ថា គម្រោងទាំងនេះបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនា និងការទទួលខុសត្រូវរបស់បក្ស និងរដ្ឋ ចំពោះបុព្វហេតុអប់រំ ចំពោះប្រជាជននៅតំបន់ដាច់ស្រយាល   និងព្រំដែននៃមាតុប្រទេស។ ដើម្បីឱ្យគម្រោងទាំងនេះត្រូវបានបង្ហើយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ និងមានប្រសិទ្ធភាព លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក្វាងង៉ៃ ដឹកនាំអ្នកវិនិយោគ និងអង្គភាពសំណង់ ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាព វឌ្ឍនភាព សុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព។ ជាមួយគ្នានេះ វិស័យអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលម្ចាស់ការរៀបចំក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងគ្រូបង្រៀនដែលមានសមត្ថភាព ខណៈពេលដែលផ្តោតលើការអប់រំសិស្សអំពីសីលធម៌ បំណិនជីវិត និងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជាតិ។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា នៅឃុំអៀណាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហូ គួកយុង បានចូលរួមក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោង "សាងសង់សាលាអន្តេវេសិកអន្តរកម្រិត បឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សា នៅក្នុងឃុំព្រំដែនចំនួន៧ នៃខេត្តយ៉ាឡាយ"។ ជាមួយនឹងការវិនិយោគសរុបជាង ១.៥០០ ពាន់លានដុង គម្រោងនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងឃុំព្រំដែនចំនួន ៧ រួមមាន៖ អ៊ីយ៉ាណាន អ៊ីយ៉ាដុម អ៊ីយ៉ាភ្នុន អ៊ីយ៉ាពូច អ៊ីយ៉ាម៉ូ អ៊ីយ៉ាជី និងអ៊ីយ៉ាអូ ដែលជារបកគំហើញក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ការអប់រំនៅតំបន់ព្រំដែន រួមចំណែកដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយជនជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ការកែលម្អចំណេះដឹងរបស់ប្រជាជន ធានាសន្តិសុខ និងការពារជាតិនៅក្នុងតំបន់តីង្វៀន។ គម្រោងទាំងមូលត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងបំពេញតម្រូវការរបស់សិស្សជាង ៧.៤០០ នាក់។ យោងតាមផែនការ ការងារទាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០២៦ ហើយដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២៦-២០២៧។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហូ គួក យុង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វិនិយោគលើការអប់រំគឺជាការវិនិយោគសម្រាប់អនាគត; វិនិយោគនៅតំបន់ព្រំដែនគឺជាការវិនិយោគលើស្ថិរភាពរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសជាតិ។ ដូច្នេះ គម្រោងនេះគឺជាកាបង្អែកខាងស្មារតី ជានិមិត្តរូបវប្បធម៌ និងបង្កើតឱកាសសិក្សាស្មើភាពគ្នាសម្រាប់កុមារនៅតំបន់ព្រំដែន រួមចំណែកដល់ការធ្វើឱ្យប្រជាជនមានស្ថិរភាព ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងការថែរក្សាសន្តិសុខព្រំដែនជាតិ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

