លោក Tran Thanh Man ប្រធានរដ្ឋសភា ទទួលជួបគណៈប្រតិភូវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូង

លោក Tran Thanh Man ប្រធានរដ្ឋសភា បានអះអាងថា វៀតណាមតែងតែចាត់ទុកកូរ៉េខាងត្បូងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រឈានមុខគេក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ ទេសចរណ៍ វប្បធម៌ ការពារជាតិ សន្តិសុខ និងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា។ ចាប់តាំងពីប្រទេសទាំងពីរបានតម្លើងទំនាក់ទំនងទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឆ្នាំ ២០២២ ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កូរ៉េខាងត្បូង បានអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លា និងទូលំទូលាយ។
លោក Tran Thanh Man ប្រធានរដ្ឋសភា បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគណៈប្រតិភូវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច Kimhakmin E-roun ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះនៅវៀតណាម។ គណៈប្រតិភូនឹងជួបធ្វើការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហាណូយ បំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅទីក្រុង Can Tho និងទីក្រុងហូជីមិញ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យដូចជា៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងតំបន់ ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ការផ្លាស់ប្តូរធនធានមនុស្ស ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងឆ្លាតវៃ ថាមពលកកើតឡើងវិញ បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ឧស្សាហកម្មដែលជិតស្និទ្ធជាមួយបរិស្ថាន កសិកម្ម និងការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថល។ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទាំងនេះគឺជាវិស័យដែលវៀតណាមមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរួមចំណែកដល់ការសម្រេចបាននូវគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំ ២០៣០ និង ២០៤៥។
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Kim Hak-min បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ព្រមទាំងសម្តែងនូវគោលបំណងចង់ចូលរួមចំណែកបទពិសោធន៍ជាង ៣០ ឆ្នាំក្នុងវិស័យនវានុវត្តន៍ ដើម្បីគាំទ្រវៀតណាមអភិវឌ្ឍវិស័យនេះយ៉ាងខ្លាំងក្លា។ លោកបានស្នើឱ្យមានការសិក្សាសាកល្បងនៃគំរូតភ្ជាប់នវានុវត្តន៍ចំនួន៣ ដែលត្រូវបានគេហៅថាជាបណ្តោះអាសន្នថា "ទីក្រុងហាណូយដ៏ធំ" ទីក្រុងហូជីមិញ និង "ទីក្រុង Can Tho ដ៏ធំ" ព្រមទាំងស្នើឱ្យមានការបង្កើតវេទិកាចំនួន ៦ (ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី) ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រទេសវៀតណាមក្លាយជាប្រទេសនវានុវត្តន៍ដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ និងនៅលើពិភពលោក។
ដោយថ្លែងអំណរគុណចំពោះគំនិតរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Kim Hak-min លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានសម្តែងនូវគោលបំណងចង់បន្តពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងលើកកម្ពស់នវានុវត្តន៍នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតាមបណ្តោយអ័ក្សអភិវឌ្ឍន៍នៅភាគខាងជើង ភូមិភាគកណ្តាល ភាគខាងត្បូង និងតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long៕