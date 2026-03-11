ព័ត៌មាន
លោក ង្វៀន សួនថាំង ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិមសម្រាប់អាណត្តិ ២០២៦-២០៣១
អញ្ជើញប្រគល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លេខាធិការដ្ឋាន តែងតាំងលោក ង្វៀន សួន ថាំង ឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិម អាណត្តិ ២០២៦-២០៣១ អគ្គលេខាបក្សលោកតូ ឡឹម មានប្រសាសន៍ថា ការដាក់ឲ្យដំណើរការក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិមអាណត្តិ ២០២៦-២០៣១ គឺមានសារៈ សំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដោយបង្ហាញពីស្មារតីសកម្ម វិជ្ជមាន និងបន្ទាន់ក្នុងការនាំយកការងារទ្រឹស្តីមក រួមជាមួយនឹងភារកិច្ចសំខាន់ៗរបស់បក្ស និងប្រទេសជាតិ។
“ក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិមត្រូវបន្តបញ្ជាក់ និងលើកកម្ពស់តួនាទីស្នូលរបស់ខ្លួននៅក្នុងការងារទ្រឹស្តីរបស់បក្ស នៅក្នុងយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិ។ ការងារទ្រឹស្តីកាន់តែមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស ពីព្រោះទ្រឹស្តីរួមចំណែកដល់ការបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះមនោគមវិជ្ជា និងជាត្រីវិស័យក្នុងសកម្មភាពរបស់បក្ស ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែង និងផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ដំណាក់កាលនីមួយៗ និងរយៈពេលនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ”។ នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម៕