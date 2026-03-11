Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោក ង្វៀន សួនថាំង ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិមសម្រាប់អាណត្តិ ២០២៦-២០៣១

នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមីនា នៅទីស្នាក់ការមជ្ឈិមបក្ស អគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹម អញ្ជើញចូលរួមនិងថ្លែងមតិ នៅសន្និសីទប្រកាស ពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ការិយាល័យនយោបាយ ដើម្បីបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិម អាណត្តិ ២០២៦-២០៣១។

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងសន្និសីទ  (រូបថត៖ VNA)

អញ្ជើញប្រគល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លេខាធិការដ្ឋាន តែងតាំងលោក ង្វៀន សួន ថាំង ឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិម អាណត្តិ ២០២៦-២០៣១ អគ្គលេខាបក្សលោកតូ ឡឹម មានប្រសាសន៍ថា ការដាក់ឲ្យដំណើរការក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិមអាណត្តិ ២០២៦-២០៣១ គឺមានសារៈ សំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដោយបង្ហាញពីស្មារតីសកម្ម វិជ្ជមាន និងបន្ទាន់ក្នុងការនាំយកការងារទ្រឹស្តីមក រួមជាមួយនឹងភារកិច្ចសំខាន់ៗរបស់បក្ស និងប្រទេសជាតិ។

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡាំ ប្រគល់ផ្កាអបអរសាទរលោក  ង្វៀន សួនថាំង  (រូបថត៖ VNA)

 

“ក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិមត្រូវបន្តបញ្ជាក់ និងលើកកម្ពស់តួនាទីស្នូលរបស់ខ្លួននៅក្នុងការងារទ្រឹស្តីរបស់បក្ស នៅក្នុងយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិ។ ការងារទ្រឹស្តីកាន់តែមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស ពីព្រោះទ្រឹស្តីរួមចំណែកដល់ការបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះមនោគមវិជ្ជា និងជាត្រីវិស័យក្នុងសកម្មភាពរបស់បក្ស ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែង និងផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ដំណាក់កាលនីមួយៗ និងរយៈពេលនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ”។  នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម៕

  
 
 

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមីនា លោក ត្រឹន ក្វាងភឿង អនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំ ពូលួង ខេត្តថាញ់ហ័រ ស្តីពីការងារត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១។
