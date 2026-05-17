លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម យ៉ា ទុក ចូលរួមសន្និសីទស្តីពីការប្រកាសផែនការ និងជំរុញការវិនិយោគនៅភូកួក
នៅក្នុងសន្និសីទនេះ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអានយ៉ាងបានប្រគល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តអនុម័តវិនិយោគសម្រាប់គម្រោងធំៗចំនួន ២៩ ដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបជាង ១៦១ ពាន់ពាន់លានដុង (ជាង ៦,១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) (ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៥ ដល់បច្ចុប្បន្ន)។ ក្នុងចំណោមនោះ គម្រោងចំនួន ១០ ដែលបម្រើដល់ APEC បានទទួលសេចក្តីសម្រេចអនុម័តវិនិយោគ។ គម្រោងចំនួន ១៩ ត្រូវបានផ្តល់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសន្និសីទដែលមានដើមទុនសរុបជិត ៦៧ ពាន់ពាន់លានដុង (ជាង ២,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ដោយផ្តោតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រ ទេសចរណ៍កម្រិតខ្ពស់ ឧទ្យានឧស្សាហកម្ម ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រ និងថាមពលកកើតឡើងវិញ។ ជាពិសេស គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអានយ៉ាងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិ បត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយជាមួយដៃគូចំនួន ៤ និងបានផ្តល់អនុស្សរណៈសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវិនិយោគដល់វិនិយោគិនយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន ២៤ ដោយមានដើមទុនចុះបញ្ជីដំបូងសរុបជិត ១,៥ លានទ្រីលានដុង (៥៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)។
អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ផាម យ៉ា ទុក បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សហគ្រាសជាច្រើនមានការជឿទុកចិត្ត និងការប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើការវិនិយោគនៅអាន ជាសក្ខីភាពបង្ហាញថា អានយ៉ាងគឺជាគោលដៅសម្រាប់វិនិយោគិនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។ រដ្ឋាភិបាល ក្រសួង និងស្ថាប័នមជ្ឈិមនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ប្តេជ្ញាគាំទ្រ បង្កើតបរិយាកាស និងនីតិវិធីអំណោយផលបំផុតជានិច្ច ដើម្បីធានាថា អាជីវកម្មអាចវិនិយោគដោយមានទំនុកចិត្ត។ ដើម្បីធានាថា ផែនការរបស់អានយ៉ាងពិតជាបើកផ្លូវសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ដោយផ្តោតលើការស្ថាបនាជាជាងការគ្រប់គ្រង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ផាម យ៉ា ទុក បានស្នើថា អានយ៉ាងត្រូវសម្របសម្រួលយ៉ាងសកម្មជាមួយក្រសួង និងស្ថាប័នមជ្ឈិម ក្នុងដំណើរការអនុវត្តផែនការរបស់ខេត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកែលម្អទីក្រុង កោះបៃតង និងសមុទ្រស្អាត ដើម្បីបម្រើកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ២០២៧ និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់។ ក្នុងនោះ គួរតែផ្តោតលើភារកិច្ចសំខាន់ៗចំនួនប្រាំគឺ៖ ការធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈជាក់ស្តែងជាបន្ទាន់ ការកែសម្រួលផែនការ និងការតភ្ជាប់ធនធាន; ការប្រមូលផ្តុំធនធានដើម្បីបម្រើកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ២០២៧; ការលុបបំបាត់ឧបសគ្គយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ និងការច្នៃប្រឌិតការត្រិះរិះគ្រប់គ្រង; ការបង្កើតគំរូកំណើន និងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់វិស័យសំខាន់ៗ; និងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសង្គម-វប្បធម៌ ធានាសន្តិសុខសង្គម៕