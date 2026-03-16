Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លោកអគ្គលេបក្ស តូ ឡឹម៖ ទីក្រុងហៃផុងត្រូវកែលម្អគំរូកំណើន ដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទីក្រុងហៃផុង ត្រូវការកែលម្អគំរូកំណើនរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំ។ រូបថត៖ VOV

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា នៅទីក្រុងហៃផុង អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក តូ ឡឹម បានអញ្ជើញទៅទស្សនា និងដឹកនាំសម័យប្រជុំជាមួយគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ស្តីពីលទ្ធផលនៃការដឹកនាំ ការរៀបចំការស្រាវជ្រាវ ការឃោសនា និងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ការិយាល័យនយោបាយនិងស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ទីក្រុងហៃផុង។

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទីក្រុងហៃផុង ត្រូវការកែលម្អគំរូកំណើនរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។ ទីក្រុងត្រូវបង្កើតរបក់គំហើញក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មទំនើប ដោយផ្តោតលើឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ការកែច្នៃ ផលិតកម្ម និងឧស្សាហកម្មឧបត្ថម្ភ ដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់  បង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឧស្សាហកម្មជឿនលឿនតាមរយៈការជ្រើសរើសគុណភាពវិនិយោគិន បច្ចេកវិទ្យា និងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់យុទ្ធសាស្ត្រ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ធ្វើឱ្យទីក្រុងហៃផុងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលលំហូរពាណិជ្ជកម្ម ឡូជីស្ទិក និងសេវាកម្មដែលមានតម្លៃខ្ពស់នៅភាគខាងជើង៕

នៅឆ្នាំ ២០២៥ ទីក្រុងហៃផុងសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជិត ១២% ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ ទូទាំងប្រទេស និងខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមទីក្រុងចំណុះមជ្ឈិម ហើយជាឆ្នាំទី ១១ ជាប់ៗគ្នាដែលសម្រេចបានកំណើនពីរខ្ទង់។ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងហៃផុងត្រូវបានរំពឹងថា នឹងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ ទូទាំងប្រទេស (ជិត ៣០ ពាន់លានដុល្លារ)៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អនុវត្តន៍គោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលើសពី ១០% និងធានាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាល បានផ្ដល់យោបល់លើបញ្ហាមួយចំនួន ដើម្បីបន្តដោះស្រាយការលំបាក ឧបសគ្គ គម្រោងដែលជាប់គាំង; ដោះសោរ កៀរគរ និងប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព; ជំរុញកម្លាំងចលករនៃការអភិវឌ្ឍ ដែលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាព។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top