លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម៖ ត្រូវការបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាតិសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវជាមូលដ្ឋាន
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងដូច្នេះនៅក្នុងជំនួបធ្វើការរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដឹកនាំការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ
បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ជាមួយភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនានា
ដើម្បីពិភាក្សាអំពីគោលជំហលើការងារស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រជាមូលដ្ឋាន
ដែលបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ។
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា
ការងារស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រជាមូលដ្ឋាន
ត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីយ៉ាងខ្លាំងក្លាទាំងក្នុងការយល់ដឹង ស្ថាប័ន
យន្តការវិនិយោគ ការរៀបចំអនុវត្ត និងវិធីសាស្រ្តប្រតិបត្តិការ
ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងដំណាក់កាលថ្មី។
នេះគឺជាបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងគំរូអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន
និងឋានៈជាតិរបស់វៀតណាម។
«យើងត្រូវការកំណត់គោលដៅទូទៅនោះគឺ
កសាងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រមូលដ្ឋានរបស់វៀតណាមឲ្យបានទំនើប ខ្លួនទីពឹងខ្លួន
ធ្វើសមាហរណកម្ម មានការផ្ដោតសំខាន់ៗ មានសមត្ថភាពបង្កើតចំណេះដឹងថ្មី
បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សលំដាប់ខ្ពស់
ផ្តល់អំណះអំណាងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការរៀបចំគោលមាគ៌ា គោលនយោបាយ
និងបម្រើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រ
ដែលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសជាតិ។ នៅឆ្នាំ
២០៣០ ត្រូវតែលុបចោលឧបសគ្គនិងចំណុចកកស្ទះទាំងអស់
ហើយបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាតិសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវមូលដ្ឋានប្រកបដោយភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា;
កសាងបន្តិចម្ដងៗមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគំរូមួយចំនួន
ក្រុមស្រាវជ្រាវឆ្នើម មូលដ្ឋានទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រធំៗ
និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រាវជ្រាវប្រើប្រាស់រួមគ្នាដោយមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់»។
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម
បានស្នើឲ្យត្រូវតែកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថា ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រមូលដ្ឋានមិនមែនគ្រាន់តែជាសកម្មភាពសិក្សាសុទ្ធសាធប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី
២១ ផងដែរ៕