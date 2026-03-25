ព័ត៌មាន
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម៖ ស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រ - ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ ១០០ ឆ្នាំទាំងពីរ
នៅក្នុងសុន្ទរកថាបិទសន្និបាត
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានអះអាងថា នៅក្នុងសន្និបាតលើកនេះ
គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបានឯកភាពខ្ពស់លើបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់បក្ស និងប្រទេសជាតិ
ព្រមទាំងបានសង្កត់ធ្ងន់លើខ្លឹមសារការងារដែលប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលត្រូវអនុវត្តន៍នៅពេលខាងមុខផងដែរ។
ទាក់ទងនឹងគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច "ពីរខ្ទង់" លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម
បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា៖
“ឆ្លៀតយកធនធានដែលមានស្រាប់ទាំងអស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ដោយផ្តល់អាទិភាពដល់គម្រោងសំខាន់ៗ និងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋ-ឯកជន
ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពវិនិយោគ និងបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាតិ។
ការប្រើប្រាស់ធនធានត្រូវតែផ្អែកលើគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ
និងគណនេយ្យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមច្បាស់លាស់
ដោយធានាបាននូវការប្រើប្រាស់ដើមទុនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
លុបបំបាត់ការចំណាយគ្មានប្រសិទ្ធភាព និងខ្ជះខ្ជាយ។
គម្រោងដែលត្រូវបានជ្រើសរើសត្រូវតែមានផលប៉ះពាល់ជាយុទ្ធសាស្ត្រលើសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល
បង្កើតតម្លៃបន្ថែមពិតប្រាកដ និងរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិសំខាន់ៗ;
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ត្រូវតែធានាការបម្រើផលប្រយោជន៍
ការលើកស្ទួយជីវភាពខាងសម្ភារៈ និងស្មារតីរបស់ប្រជាជន និងយុត្តិធម៌សង្គមផងដែរ”។
ទាក់ទងនឹងការពង្រីកប្រៀបខ្លាំងនៃគំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត
លោកអគ្គលេខាបក្សបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ត្រូវតែយកការពេញចិត្តរបស់ប្រជាជននិងសហគ្រាស
ធ្វើជារង្វាស់ពិតប្រាកដ
និងជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយសម្រាប់វាយតម្លៃភាពជោគជ័យនៃគំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត។
ទាក់ទងនឹងការងារត្រួតពិនិត្យ
ឃ្លាំមើល ការគ្រប់គ្រងអំណាច និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ
ខ្ជះខ្ជាយនិងអវិជ្ជមាននោះ លោកអគ្គលេខាបក្សបានសង្កត់ធ្ងន់ថា នាពេលខាងមុខ
ការងារនេះត្រូវតែអនុវត្តន៍ដោយការប្ដេជ្ញាចិត្តនយោបាយខ្ពស់
ការធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងប្ដូរផ្ដាច់ ខ្ជាប់ខ្ជួន ជាបន្តបន្ទាប់
ដោយដោះស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវការរំលោភបំពានទាំងអស់ ធានាគោលការណ៍ "គ្មានតំបន់ហាមឃាត់
គ្មានករណីលើកលែង" ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ
ត្រូវជ្រួតជ្រាបយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនូវកត្តាមនុស្សសាស្ត្រ ការគោរពច្បាប់ជាគោល
និងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍។
លោកអគ្គលេខាបក្ស
តូ ឡឹម មានគោលបំណងថា បក្សទាំងមូល ប្រជាជនទាំងមូល និងកងទ័ពទាំងមូល
ធ្វើសកម្មភាពស្របតាមបាវចនា៖ ស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រ -
ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ១០០ឆ្នាំទាំងពីរ - រួមដៃគ្នា ស្រុះចិត្តគំនិត
ប្ដេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំដើម្បីជីវភាពដ៏សម្បូរធូធារនិងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជន៕