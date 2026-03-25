Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម៖ ស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រ - ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ ១០០ ឆ្នាំទាំងពីរ

ក្រោយរយៈពេលបីថ្ងៃធ្វើការ (ថ្ងៃទី ២៣-២៥ ខែមីនា) នារសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា នៅទីស្នាក់ការមជ្ឈិមបក្ស (ទីក្រុងហាណូយ) សន្និបាតលើកទី ២ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១៤ បានប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំបិទបញ្ចប់។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញថ្លែងនៅកិច្ចប្រជុំ។ (រូបថត៖ VOV)

នៅក្នុងសុន្ទរកថាបិទសន្និបាត លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានអះអាងថា នៅក្នុងសន្និបាតលើកនេះ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបានឯកភាពខ្ពស់លើបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់បក្ស និងប្រទេសជាតិ ព្រមទាំងបានសង្កត់ធ្ងន់លើខ្លឹមសារការងារដែលប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលត្រូវអនុវត្តន៍នៅពេលខាងមុខផងដែរ។ ទាក់ទងនឹងគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច "ពីរខ្ទង់" លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា៖

“ឆ្លៀតយកធនធានដែលមានស្រាប់ទាំងអស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយផ្តល់អាទិភាពដល់គម្រោងសំខាន់ៗ និងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋ-ឯកជន ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពវិនិយោគ និងបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាតិ។ ការប្រើប្រាស់ធនធានត្រូវតែផ្អែកលើគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ និងគណនេយ្យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមច្បាស់លាស់ ដោយធានាបាននូវការប្រើប្រាស់ដើមទុនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព លុបបំបាត់ការចំណាយគ្មានប្រសិទ្ធភាព និងខ្ជះខ្ជាយ។ គម្រោងដែលត្រូវបានជ្រើសរើសត្រូវតែមានផលប៉ះពាល់ជាយុទ្ធសាស្ត្រលើសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល បង្កើតតម្លៃបន្ថែមពិតប្រាកដ និងរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិសំខាន់ៗ; កំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ត្រូវតែធានាការបម្រើផលប្រយោជន៍ ការលើកស្ទួយជីវភាពខាងសម្ភារៈ និងស្មារតីរបស់ប្រជាជន និងយុត្តិធម៌សង្គមផងដែរ”។

ទាក់ទងនឹងការពង្រីកប្រៀបខ្លាំងនៃគំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត លោកអគ្គលេខាបក្សបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ត្រូវតែយកការពេញចិត្តរបស់ប្រជាជននិងសហគ្រាស ធ្វើជារង្វាស់ពិតប្រាកដ និងជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយសម្រាប់វាយតម្លៃភាពជោគជ័យនៃគំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត។

ទាក់ទងនឹងការងារត្រួតពិនិត្យ ឃ្លាំមើល ការគ្រប់គ្រងអំណាច និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ ខ្ជះខ្ជាយនិងអវិជ្ជមាននោះ លោកអគ្គលេខាបក្សបានសង្កត់ធ្ងន់ថា នាពេលខាងមុខ ការងារនេះត្រូវតែអនុវត្តន៍ដោយការប្ដេជ្ញាចិត្តនយោបាយខ្ពស់ ការធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងប្ដូរផ្ដាច់ ខ្ជាប់ខ្ជួន ជាបន្តបន្ទាប់ ដោយដោះស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវការរំលោភបំពានទាំងអស់ ធានាគោលការណ៍ "គ្មានតំបន់ហាមឃាត់ គ្មានករណីលើកលែង" ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ត្រូវជ្រួតជ្រាបយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនូវកត្តាមនុស្សសាស្ត្រ ការគោរពច្បាប់ជាគោល និងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍។

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម មានគោលបំណងថា បក្សទាំងមូល ប្រជាជនទាំងមូល និងកងទ័ពទាំងមូល ធ្វើសកម្មភាពស្របតាមបាវចនា៖ ស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រ - ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ១០០ឆ្នាំទាំងពីរ - រួមដៃគ្នា ស្រុះចិត្តគំនិត ប្ដេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំដើម្បីជីវភាពដ៏សម្បូរធូធារនិងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជន៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ ធ្វើការជាមួយដៃគូឈានមុខគេរបស់វៀតណាមក្នុងវិស័យប្រេងឧស្ម័ន

ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា នៅទីក្រុងម៉ូស្គូ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ បានទៅទស្សនានិងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន Zarubezhneft។
