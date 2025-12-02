ព័ត៌មាន
លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីជប់លៀងទទួលស្វាគមន៍ព្រះមហាក្សត្រប្រ៊ុយណេ
ថ្លែងនៅទីនេះ លោកប្រធានរដ្ឋលឿង គឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា បន្ទាប់ពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតអស់រយៈពេលជាង៣០ឆ្នាំមក និងជាង៥ឆ្នាំនៃការលើកកម្ពស់ទៅជាភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ទំនាក់ទំនងវៀត ណាម-ប្រ៊ុយណេត្រូវបានពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់។ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានបញ្ជាក់ថា៖ “ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះរបស់ព្រះ មហាក្សត្រ ធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាម និងប្រ៊ុយណេ។ ខ្ញុំជឿជាក់ថា ជាមួយនឹងសុច្ឆន្ទៈ និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ភាគីទាំងពីរ ភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-ប្រ៊ុយណេ នឹងអភិវឌ្ឍកាន់តែស៊ីជម្រៅ ដោយរួមចំណែកដល់ការកសាងសហគមន៍អាស៊ានសាមគ្គីភាព ពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង និងវិបុលភាព ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បីសន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ និងជុំវិញពិភពលោក”។
អញ្ជើញជាការឆ្លើយតប ព្រះអង្គប្រ៊ុយណេ ស៊ុលតង់ហាជី ហាសាណាល់ បុលគីយ៉ាហ៍ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តពង្រឹងពាណិជ្ជកម្ម និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងលើគ្រប់វិស័យ ដូចជាកសិកម្ម ថាមពលជាដើម ដែលមិនត្រឹមតែនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនសមត្ថភាពឧស្សាហកម្ម និងអាជីវកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរ ក៏ដូចជាធានាសន្តិសុខស្បៀង និងថាមពលផងដែរ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ដោយមានបំណងចង់បន្តសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសវៀតណាម និងប្រទេសជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ាន ឆ្នាំ២០៤៥៕