លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីជប់លៀងទទួលស្វាគមន៍ព្រះមហាក្សត្រប្រ៊ុយណេ

នាថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតអន្តរជាតិហាណូយ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានអញ្ជើញរៀបចំពិធីជប់លៀងទទួលស្វាគមន៍ព្រះមហាក្សត្រប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹម ស៊ុលតង់ហាជី ហាសាណាល់ បុលគីយ៉ាហ៍ និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ប្រ៊ុយណេ ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ អញ្ជើញចូលរួមផងដែរ។

លោកប្រធានរដ្ឋ លឿងគឿង នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ និងព្រះមហាក្សត្រ ហាជី ហាសាណាល់ បុលគីយ៉ា ក្នុងពិធីជប់លៀង (រូបថត៖ VNA)

ថ្លែងនៅទីនេះ លោកប្រធានរដ្ឋលឿង គឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា បន្ទាប់ពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតអស់រយៈពេលជាង៣០ឆ្នាំមក និងជាង៥ឆ្នាំនៃការលើកកម្ពស់ទៅជាភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ទំនាក់ទំនងវៀត ណាម-ប្រ៊ុយណេត្រូវបានពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់។ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានបញ្ជាក់ថា៖ “ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះរបស់ព្រះ មហាក្សត្រ  ធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាម និងប្រ៊ុយណេ។ ខ្ញុំជឿជាក់ថា ជាមួយនឹងសុច្ឆន្ទៈ និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ភាគីទាំងពីរ ភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-ប្រ៊ុយណេ នឹងអភិវឌ្ឍកាន់តែស៊ីជម្រៅ ដោយរួមចំណែកដល់ការកសាងសហគមន៍អាស៊ានសាមគ្គីភាព ពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង និងវិបុលភាព ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បីសន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ និងជុំវិញពិភពលោក”។

អញ្ជើញជាការឆ្លើយតប ព្រះអង្គប្រ៊ុយណេ ស៊ុលតង់ហាជី ហាសាណាល់ បុលគីយ៉ាហ៍ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តពង្រឹងពាណិជ្ជកម្ម និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងលើគ្រប់វិស័យ ដូចជាកសិកម្ម ថាមពលជាដើម ដែលមិនត្រឹមតែនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនសមត្ថភាពឧស្សាហកម្ម និងអាជីវកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរ ក៏ដូចជាធានាសន្តិសុខស្បៀង និងថាមពលផងដែរ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ដោយមានបំណងចង់បន្តសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសវៀតណាម និងប្រទេសជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ាន ឆ្នាំ២០៤៥៕

តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ សុនសៃ ស៊ីផាន់ដូន នៅព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឡាវ និងបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរវាងការិយាល័យនយោបាយទាំងពីរវៀតណាម-ឡាវ ដោយធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំលើកទី៤៨ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលវៀតណាម-ឡាវ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២-៣ ខែធ្នូ។
