Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង និងថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋវៀតណាម បំពេញកាតព្វកិច្ចអ្នកបោះឆ្នោត

ដោយបំពេញកាតព្វកិច្ចអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួន នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង និងថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋវៀតណាម បានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១។

លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១។ (រូបថត៖ VNA)

លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានទៅបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ ២៦ សង្កាត់ ហ័នគៀម ទីក្រុងហាណូយ។ អញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នោតនៅទីនេះក៏មានលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Nguyen Trong Nghia ប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម។

លោកស្រី Bui Thi Minh Hoai ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម និងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ជាអ្នកបោះឆ្នោតដំបូងគេនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ៧ សង្កាត់ សួនឌិញ ទីក្រុងហាណូយ។ (រូបថត៖ VOV)

នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ៧ សង្កាត់ សួនឌិញ ទីក្រុងហាណូយ លោកស្រី Bui Thi Minh Hoai ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម និងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត គឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដំបូងគេ។ បន្ទាប់នោះ លោកស្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Thi Thanh Tra និងអ្នកបោះឆ្នោតដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ បានអនុវត្តន៍សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន។

នៅតំបន់ភាគខាងត្បូង លោកស្រី Vo Thi Anh Xuan អនុប្រធានរដ្ឋវៀតណាម បានចូលរួមបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោត ក្នុងសង្កាត់ ឡុងស្វៀន ខេត្តអានយ៉ាង៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អ្នកបោះឆ្នោតជាង ៩៣% បានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់

យោងតាមព័ត៌មានពីក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត គិតត្រឹមម៉ោង ៤ រសៀល ថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១ មានចំនួនជាង ៧១,៣ លាននាក់ (អត្រាជាង ៩៣%)។
