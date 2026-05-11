ព័ត៌មាន

លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន តម្រូវឲ្យកែលម្អគុណភាពការងារនីតិបញ្ញត្តិ

លោកប្រធានរដ្ឋសភា បានសង្កត់ធ្ងន់លើទស្សនៈដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនថា មិនបណ្ដោយឲ្យកើតមានចន្លោះប្រហោងក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ ហើយធានាថាច្បាប់ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅពេលចូលជាធរមាន ត្រូវបានអនុវត្តន៍យ៉ាងជាក់ស្ដែងភ្លាមៗ។

សម័យប្រជុំលើកទី២ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា។ (រូបថត៖ VNA)

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោក ត្រិន ថាញ់ មិន ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម សម័យប្រជុំលើកទី២ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា បានពិចារណានិងអនុម័តលើបទបញ្ញត្តិរធ្វើវិសោធនកម្មនិងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃបទបញ្ញត្តិស្តីពីការបង្រួបបង្រួមឯកសារបទដ្ឋានគតិយុត្ត; ពិនិត្យរបាយការណ៍របស់រដ្ឋសភាស្ដីពីការងារទាក់ទងនឹងបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងខែមីនា និងខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦។

លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំ។ រូបថត៖ VNA

ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំ លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានតម្រូវឱ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអនុវត្តន៍ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាតនូវច្បាប់ស្ដីពីការចេញផ្សាយឯកសារបទដ្ឋានគតិយុត្ត ហើយត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរការត្រិះរិះក្នុងការងារតាក់តែងច្បាប់ ដោយកំណត់យ៉ាងច្បាស់អំពីតួនាទីរបស់រដ្ឋសភា និងរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីកែលម្អគុណភាពការងារនីតិបញ្ញត្តិ។ លោកប្រធានរដ្ឋសភា បានសង្កត់ធ្ងន់លើទស្សនៈដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនថា មិនបណ្ដោយឲ្យកើតមានចន្លោះប្រហោងក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ ហើយធានាថាច្បាប់ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅពេលចូលជាធរមាន ត្រូវបានអនុវត្តន៍យ៉ាងជាក់ស្ដែងភ្លាមៗ៕

តាម vovworld.vn/km-KH

វៀតណាមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធីសាស្ត្រ "យកមនុស្សជាមជ្ឈមណ្ឌល" ក្នុងការគ្រប់គ្រងការធ្វើចំណាកស្រុក

វេទិកាត្រួត​ពិនិត្យការធ្វើចំណាកស្រុកអន្តរជាតិ (IMRF) លើកទី ២ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុង​បរិបទដែលការធ្វើចំណាកស្រុកអន្តរជាតិបន្តប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា​ប្រឈមដ៏​ស្មុគស្មាញជាច្រើន។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានទាក់ទាញការចូលរួមពីប្រទេសជិត ១៣០ រួមជាមួយ​អង្គការអន្តរជាតិ និង​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ជាច្រើន​។
