ព័ត៌មាន
លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន៖ គុណភាពច្បាប់គឺជាកត្តាគន្លឹះ
អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំលើកទី ៥៥ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣ ខែកុម្ភៈ នៅទីក្រុងហាណូយ លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានស្នើឱ្យសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ពិនិត្យឡើងវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន; ផ្តោតលើការស្រាយបំភ្លឺបញ្ហាដែលនៅជាប់គាំង អំពីគោលនយោបាយដែលមានជម្រើស និងខ្លឹមសារដែលត្រូវការសុំការណែនាំដើម្បីឈានដល់ការឯកភាពគ្នាមុនពេលដាក់ជូនរដ្ឋសភា។ លោកប្រធានរដ្ឋសភាមានប្រសាសន៍ថា៖
“ទស្សនៈទូទៅគឺធ្វើបានប៉ុណ្ណា ធានាភាពរឹងមាំក្នុងគ្រប់ជំហាន ដោយយកគុណភាពជាកត្តាគន្លឹះ។ យើងត្រូវតែត្រៀមរៀបចំនីតិវិធីទាំងអស់ និងធានាគុណភាពក្នុងដំណើរការ។ យើងមិនគួរប្រញាប់ប្រញាល់អនុម័តលើច្បាប់ចំនួន ៩ ឬ ១០ ក្នុងអាណត្តិនេះតែប៉ុណ្ណោះទេ។ ប៉ុន្តែ បញ្ហាគឺគុណភាព តើមានសំណុំឯកសារពេញលេញដែរឬទេ? តើធានាបាននូវការអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវស្របតាមឯកសារច្បាប់ដែរឬទេ? ទាំងនេះគឺជាបញ្ហាដែលបានដាក់ចេញ។ ខ្ញុំស្នើឱ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងហ្មត់ចត់ ដើម្បីធានានីតិវិធី ពេលវេលា និងគុណភាព”។
សម័យប្រជុំលើកទី ៥៥ ត្រូវបានបែងចែកជា ២ វគ្គ៖ វគ្គទី ១ នៅថ្ងៃទី ២ ខែមីនា និងវគ្គទី ២ នៅថ្ងៃទី ១៦ និងទី ១៧ ខែមីនា។ នៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា នឹងផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន ១០ និងសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន ១ ដែលគ្រោងនឹងដាក់ជូនសម្រាប់ការអនុម័តនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី ១ រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦។ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានរំលឹកជាថ្មីម្ដងទៀតថា ភារកិច្ចស្នូលសម្រាប់ខែមីនានេះគឺការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានិងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទី ១ រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦ និងសម័យប្រជុំលើកទី ១ នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនតាមមូលដ្ឋាននានាប្រកបដោយជោគជ័យ៕