លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Phan Van Giang អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសជប៉ុន

នៅថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Phan Van Giang សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារប្រទេស អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសជប៉ុន។
ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា មានគោលបំណងរក្សាទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់រវាងក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរវៀតណាម និងជប៉ុន រួមចំណែកដល់ការពង្រឹងការយោគយល់គ្នា និងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក និងដាក់ចេញទិសដៅសហប្រតិបត្តិការនាពេលខាងមុខក្នុងវិស័យការពារជាតិ ធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់សន្តិភាព និងវិបុលភាពនៅអាស៊ី និងពិភពលោករវាងប្រទេសទាំងពីរ៕