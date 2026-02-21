ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿន ហូវងី - ជីឡាំងនិងដុងដាំង - ត្រាលីញ
នៅទីតាំងនីមួយៗ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលចូលរួមយ៉ាងសកម្ម; ជាពិសេសលេខាគណគម្មាធិការបក្ស និងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ត្រូវម្ចាស់ការដឹកនាំដោយផ្ទាល់នូវការងារបោះសម្អាតដីធ្លី។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកត់សម្គាល់ថា នៅពេលអនុវត្តន៍ត្រូវតែធានាសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជា ជននៅក្នុងតំបន់; ថែទាំជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនឲ្យកាន់តែសម្បូររុងរឿងនិងសុភមង្គល។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ហើយការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿន ហូវងី - ជីឡាំង មុនថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំនេះ ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី៥១ នៃទិវារំដោះភាគខាងត្បូង បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកថា ការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនដល់ទីណា នឹងបើកចេញឱកាសអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗដល់ទីនោះ ដោយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ទាក់ទាញសហគ្រាសឱ្យមកវិនិយោគ បង្កើតមុខរបរចិញ្ចឹមជីវភាពសម្រាប់ប្រជាជន និងរួមចំណែកបើកចេញលំហអភិវឌ្ឍន៍កាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិ៕