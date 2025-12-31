ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ តម្រូវឲ្យមានភាពម្ចាស់ការនិងបត់បែនក្នុងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច
ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើឱ្យក្រសួង និងផ្នែកពាក់ព័ន្ធ ចេញផ្សាយឯកសារណែនាំការអនុវត្តច្បាប់ និង សេចក្ដីសម្រេចចិត្តនានាជាបន្ទាន់ ដើម្បីដោះសោប្រភពធនធាន និងដោះស្រាយតំណភ្ជាប់ ខាងស្ថាប័ន។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ជំរុញការបញ្ចេញដើមទុនវិនិយោគសាធារណៈ ឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុន ដើម្បីរួមចំណែកដល់កំណើន; បែងចែកដើមទុនវិនិយោគ សាធារណៈរយៈពេលមធ្យមសម្រាប់គម្រោងចំនួន ៣០០០។
“គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុត្រូវតែមានភាពម្ចាស់ការ បត់បែន សមស្រប និង មានប្រសិទ្ធភាព រួមចំណែកដល់ការរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រង អតិផរណា។ ទាក់ទងនឹងឥណទាន ធនាគាររដ្ឋបង្កើនឥណទានដោយផ្អែកលើ ស្ថានភាពជាក់លាក់; ស្ថាប័នឥណទានណាដែលដំណើរការល្អនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាត ឱ្យបង្កើន ខណៈដែលស្ថាប័នណាដែលដំណើរការមិនទាន់ល្អ នឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោម ការគ្រប់គ្រង។ លើសពីនេះ គ្រប់គ្រងលំហូរមូលធន ឲ្យហូរចូលក្នុងកម្លាំងចលករ សម្រាប់កំណើន កំណើនបៃតង កំណើនឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ និងវិស័យអាទិភាពនានា”។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើឱ្យជំរុញការអភិវឌ្ឍទីផ្សារអចលន ទ្រព្យ ជំរុញការអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានសង្គម; ជំរុញការធ្វើផលិតកម្ម អាជីវកម្មលើវិស័យ កសិកម្ម ធានាការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារ... ជាមួយគ្នានោះ ជំរុញខ្លាំងនូវការនាំចេញ ការធ្វើអាជីវកម្មទីផ្សារប្រពៃណី និងពង្រីកទីផ្សារថ្មីៗ ព្រមទាំងពន្លឿនការចរចា និងកា រចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA) ជាមួយដៃគូនានាដូចជា៖ ប្លុកទីផ្សាររួមអាមេរិកខាងត្បូង (Mercosur) ក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រ (GCC) និងប៉ាគីស្ថាន ជាដើម៕