ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ តម្រូវឱ្យរបាយការណ៍ដែលដាក់ជូន EC ត្រូវតែមានលក្ខណៈស្មោះត្រង់និងសត្យានុម័ត
ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានអះអាងនូវស្មារតី នៃការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកជលផលឡើងវិញក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវ ស្អាតស្អំ និង ប្រកបដោយចីរភាព។ ការអនុវត្តរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការ នេសាទ IUU និងការអភិវឌ្ឍផ្នែកជលផលប្រកបដោយចីរភាព ត្រូវតែមានលក្ខណៈ ស្មោះត្រង់ និងសត្យានុម័ត។
“ការងារនេះគឺយើងធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងយើង យើងធ្វើដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្នែក ជលផលឡើងវិញ ឲ្យដើរតាមទិសដៅត្រឹមត្រូវ ស្អាតស្អំ មានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយ ចីរភាពក្នុងរយៈពេលវែង។ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើស្តង់ដារភាវូបនីយកម្មនូវទិន្នន័យរវាង គ្រប់កម្រិត គ្រប់វិស័យ និងគ្រប់មូលដ្ឋាន ជាពិសេសទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែល EC បានផ្ដល់អនុសាសន៍។ តាមដានស្ថានការណ៍យ៉ាងដិតដល់ ដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យ បានត្រឹមត្រូវ”។