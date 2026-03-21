លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ ការការពារសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតគឺជាតម្រូវការបន្ទាន់ ជាប្រចាំ និងសំខាន់ពិសេស
កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល និងតភ្ជាប់តាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយខេត្តក្រុងទាំង ៣៤។ ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ស្ថានភាពសកល និងតំបន់កំពុងតែមានការវិវឌ្ឍដ៏ស្វាហាប់ និងស្មុគស្មាញ ដែលតម្រូវឱ្យមានការត្រិះរិះថ្មី ជាពិសេសទាក់ទងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខ រួមទាំងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត ក្នុងនោះមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារ ការឆបោក ការបង្កមន្ទិលសង្ស័យ អស្ថិរភាពនយោបាយ និងការរំខានដល់សណ្តាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គម។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថា ការធានាអធិបតេយ្យភាពជាតិនៅលើលំហអ៊ីនធឺណិត ការពារសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត និងសន្តិសុខទិន្នន័យ គឺជាតម្រូវការបន្ទាន់ ជាប្រចាំ និងសំខាន់ពិសេស ដែលមិនអាចបំបែកចេញពីដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេសជាតិបានឡើយ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា គោលដៅគឺទប់ស្កាត់ រុញថយក្រោយ និងបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត; ការពារយ៉ាងរឹងមាំនូវសន្តិសុខជាតិ សុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពប្រជាជន; ការពារអធិបតេយ្យភាព ផលប្រយោជន៍ជាតិ និងភាពសុខសាន្តត្រាណរបស់ប្រជាជន; ដាក់ការងារសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទាំងមូល។ ដោយប្រគល់ភារកិច្ចជាក់លាក់ដល់ក្រសួង វិស័យ និងមូលដ្ឋាននីមួយៗ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានស្នើឱ្យស្រាវជ្រាវការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការពារអធិបតេយ្យភាពក្នុងលំហអ៊ីនធឺណិតក្នុងបរិបទថ្មី; ផ្តោតលើការបណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងសេវាកម្មសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត និងសន្តិសុខទិន្នន័យរបស់វៀតណាម; ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងការការពារសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត សន្តិសុខទិន្នន័យ និងការអនុវត្តអនុសញ្ញាទីក្រុងហាណូយ៕