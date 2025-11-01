Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញ ជីញ អញ្ជើញទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីមកជម្រាបលា

នៅរសៀលថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា នៅទីក្រុងហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ផាម មិញ ជីញ បានទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរី មកជម្រាបលាក្នុងឱកាសបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មការទូតនៅវៀតណាម។

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ ទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតសិង្ហបុរីប្រចាំនៅវៀតណាម លោក Jaya Ratnam។ រូបថត៖ VNA
ដោយអបអរសាទរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ី ដេននី អាបឌី ដែលបានបញ្ចប់អាណត្តិការងាររបស់លោកនៅវៀតណាមដោយជោគជ័យ និងទទួលបានការតែងតាំងជាអគ្គលេខាធិការក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ី លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញ ជីញ បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរួមចំណែកវិជ្ជមានរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍដ៏រឹងមាំនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ ប្រទេសទាំងពីរបានលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៥។ ភាគីទាំងពីរក៏សហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងសម្របសម្រួលជំហរនៅក្នុងវេទិកាតំបន់ និងអន្តរជាតិ ជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន ដើម្បីចូលរួមជាមួយសមាជិក និងដៃគូដទៃទៀត រួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការរក្សាសាមគ្គីភាពក្នុងប្លុក និងតួនាទីកណ្តាលរបស់អាស៊ាន ដើម្បីសន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់។
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ ទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅវៀតណាម លោក Denny Abdi។ រូបថត៖VNA

ក្នុងជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសិង្ហបុរី លោក Jaya Ratnam លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញ ជីញ បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដែលបានបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅវៀតណាមដោយជោគជ័យ ក្នុងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំកន្លងមក ដោយបានបំពេញការងារជាស្ពាន រួមចំណែកយ៉ាងសកម្ម និងមានប្រសិទ្ធភាពជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ ជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាពលើគ្រប់វិស័យ ក្នុងបរិបទពោរពេញដោយការលំបាក និងបញ្ហាប្រឈម។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ និងចង់ពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយសិង្ហបុរី។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យប្រទេសទាំងពីរបន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងវេទិកា និងអង្គការក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ។ បន្តពង្រឹងនិងពង្រីកសាមគ្គីភាព លើកកម្ពស់តួនាទីកណ្តាលរបស់អាស៊ាន ពីព្រោះ មានតែតាមរយៈសាមគ្គីភាពទេ ទើបមានកម្លាំង មានតែតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេ ទើបមានអត្ថប្រយោជន៍ ហើយមានតែតាមរយៈការសន្ទនាទេ ទើបមានទំនុកចិត្ត៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញ ជីញ បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទមួយដើម្បីពិគ្រោះយោបល់លើក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅវៀតណាម។
