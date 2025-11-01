ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញ ជីញ អញ្ជើញទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីមកជម្រាបលា
|នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ ទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅវៀតណាម លោក Denny Abdi។ រូបថត៖VNA
ក្នុងជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសិង្ហបុរី លោក Jaya Ratnam លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញ ជីញ បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដែលបានបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅវៀតណាមដោយជោគជ័យ ក្នុងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំកន្លងមក ដោយបានបំពេញការងារជាស្ពាន រួមចំណែកយ៉ាងសកម្ម និងមានប្រសិទ្ធភាពជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ ជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាពលើគ្រប់វិស័យ ក្នុងបរិបទពោរពេញដោយការលំបាក និងបញ្ហាប្រឈម។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ និងចង់ពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយសិង្ហបុរី។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យប្រទេសទាំងពីរបន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងវេទិកា និងអង្គការក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ។ បន្តពង្រឹងនិងពង្រីកសាមគ្គីភាព លើកកម្ពស់តួនាទីកណ្តាលរបស់អាស៊ាន ពីព្រោះ មានតែតាមរយៈសាមគ្គីភាពទេ ទើបមានកម្លាំង មានតែតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេ ទើបមានអត្ថប្រយោជន៍ ហើយមានតែតាមរយៈការសន្ទនាទេ ទើបមានទំនុកចិត្ត៕