ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឱ្យឆាប់កសាងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅរួចនៃគម្រោងផ្លូវរថភ្លើង ឡាវកៃ - ហាណូយ - ហាយហ្វុង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាឱ្យក្រសួងសំណង់កសាងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនូវរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅរួច ដើម្បីបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោង ផ្លូវរថភ្លើង ឡាវកៃ - ហាណូយ - ហាយហ្វុង នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥; សម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីបញ្ចប់ការប្រកាសស្តង់ដារ និងបទដ្ឋានក្នុងខែតុលាខាងមុខ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានក្រើនរំលឹកពីការរៀបចំ ប្រភពទុនសម្រាប់គម្រោងរួមមាន៖ ប្រភពវិនិយោគសាធារណៈ សំណើរពីប្រភពកម្ចី ការរចនាបច្ចេកទេស ជាដើម៕