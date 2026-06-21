Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លើកតម្កើងគ្រួសារកម្មករនិងនិយោជិតឆ្នើមទូទាំងប្រទេសចំនួន ៩៥ នាក់

សន្និសីទលើកតម្កើងគ្រួសារកម្មករ និងនិយោជិតគំរូទូទាំងប្រទេសចំនួន ៩៥ នាក់ ដំណាក់កាល ២០២១-២០២៦ បានធ្វើឡើងនាយប់ថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហូជីមិញ។
តំណាងគណៈកម្មាធិការរៀបចំកម្មវិធីប្រគល់និមិត្តសញ្ញានៃសហភាពសហព័ន្ធពលកម្មវៀតណាមដល់គ្រួសារកម្មករ និយោជិតគំរូទូទាំងប្រទេស (រូបថត៖ ថាញ់វូ/VNA)

សន្និសីទនេះត្រូវបានសហភាពសហព័ន្ធពលកម្មវៀតណាមរៀបចំឡើង ដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី ២៥ នៃទិវាគ្រួសារវៀតណាម (២៨ មិថុនា ២០០១ - ២៨ មិថុនា ២០២៦)។

ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ អនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធពលកម្មវៀតណាម លោកស្រី ថៃ ធូ សឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា គ្រួសារចំនួន ៩៥ ដែលត្រូវបានលើកតម្កើងគឺជាគំរូដែលតំណាងឱ្យគ្រួសារសមាជិកសហជីពរាប់លាននាក់ទូទាំងប្រទេស។ គ្រួសារនីមួយៗ គឺជារឿងរ៉ាវដ៏ស្រស់ស្អាត ជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកចំពោះកម្លាំងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ ការចែករំលែក និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងចំណោមសមាជិក។ លោកស្រី ថៃ ធូ សឿង បានស្នើឱ្យសហជីពគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បន្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាគ្រួសារ យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវភាពរបស់សមាជិកសហជីព កសាងបរិយាកាសការងារស្មើភាពនិងសុវត្ថិភាព និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់កម្មករក្នុងការធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពរវាងការងារ និងជីវភាព។ ចំពោះកម្មករ និងនិយោជិត លោកស្រី ថៃ ធូសឿងសង្ឃឹមថា គ្រួសារកម្មករ និងនិយោជិតនីមួយៗ នឹងបន្តរក្សាប្រពៃណីដ៏ល្អរបស់គ្រួសារវៀតណាម ដោយលើកកម្ពស់ស្មារតីនៃការរៀនសូត្រ និងការងារច្នៃប្រឌិត។ គ្រួសារដែលមានសុភមង្គលនីមួយៗ នឹងបង្កើតឡើងកម្មករសុភមង្គល; កម្មករដែលមានសុភមង្គលម្នាក់ៗនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងភ្នាក់ងារ និងសហគ្រាសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងសង្គមដែលមានស្ថិរភាព ប្រកបដោយវិបុលភាព។

នៅក្នុងកម្មវិធី គ្រួសារគំរូជាច្រើនបានចែករំលែករឿងរ៉ាវដ៏មានអត្ថន័យអំពីការជំនះពុះពារលើការលំបាក ការកសាងផ្ទះដ៏មានសុភមង្គលជាមួយគ្នា៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពិធីបិទសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦

ពិធីបិទសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦

បន្ទាប់ពីបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ នៅទីក្រុងហៃផុង (១៩-២១ មិថុនា) សន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦ ដែលមានប្រធានបទសំខាន់គឺ "សារព័ត៌មានវៀតណាម - ស្មោះត្រង់ ច្នៃប្រឌិត មានទំនួលខុស្រូវ ក្នុងយុគសម័យថ្មី" បានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top