លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីគ្រួសារវៀតណាមជាមួយនិស្សិតឡាវ និងកម្ពុជា
ក្នុងដំណាក់កាល ២០២១-២០២៥ កម្មវិធី "គ្រួសារវៀតណាមជាមួយនិស្សិតឡាវ និងកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅទីក្រុងហូជីមិញ" បានកត់ត្រាគ្រួសារវៀតណាមចំនួន ២៨៩ ដែលជួយឧបត្ថម្ភនិស្សិតឡាវចំនួន ៣៨៥ នាក់ និងនិស្សិតកម្ពុជាចំនួន ៨៨ នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅទីក្រុងហូជីមិញ។ គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងហូជីមិញ និងអង្គការនយោបាយ សង្គមជាច្រើនបានរៀបចំកម្មវិធី និងសកម្មភាពជួបប្រាស្រ័យ រួមដំណើរ និងជួយនិស្សិតឡាវ និងកម្ពុជាឱ្យទៅទស្សនាទីតាំងវប្បធម៌ និងប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើន ហើយមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីប្រទេស មនុស្ស វប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្ត្រ និងប្រពៃណីរបស់វៀតណាមនិយាយរួម និងទីក្រុងហូជីមិញនិយាយដោយឡែក។
ដោយឈរលើជោគជ័យ និងប្រសិទ្ធភាពដែលសម្រេចបានក្នុងដំណាក់កាល ២០២១-២០២៥ គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងហូជីមិញ និងអង្គការសមាជិកជាច្រើនបានផ្តល់យោបល់ដល់គណៈប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហូជីមិញឱ្យអនុម័តផែនការបន្តរៀបចំកម្មវិធី "គ្រួសារវៀតណាមជាមួយនិស្សិតឡាវ និងកម្ពុជា ដែលកំពុងសិក្សានៅទីក្រុងហូជីមិញ" ដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០។
មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី លោកស្រី Truong Thi Bich Hanh អនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងហូជីមិញ បានបញ្ជាក់ថា កម្មវិធី "គ្រួសារវៀតណាមជាមួយនិស្សិតឡាវ និងកម្ពុជា ដែលកំពុងសិក្សានៅទីក្រុងហូជីមិញ" គឺជាគំរូដ៏លេចធ្លោមួយនៅក្នុងកិច្ចការការទូតប្រជាជននៃប្រព័ន្ធរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុង។ ប្រសិទ្ធភាពដ៏ល្អបំផុតរបស់កម្មវិធីនេះ គឺការបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់និស្សិតឡាវ និងកម្ពុជា ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារវៀតណាម។ ដោយហេតុនោះ ជំរុញការតភ្ជាប់ ពូនជ្រំមនោសញ្ចេតនា ស្មារតី និងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅឆ្ងាយពីគ្រួសារ និងមាតុភូមិរបស់ពួកគេ៕