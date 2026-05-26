Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លិខិតអបអរសាទរដល់សហគមន៍ឥស្លាមនៅវៀតណាម ក្នុងឱកាសបុណ្យរ៉ាយ៉ាអ៊ីឌីលអាដហា

ក្នុងឱកាសបុណ្យរ៉ាយ៉ាអ៊ីឌីលអាដហា ២០២៦ នាថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា លោកស្រី ប៊ូយ ធីមិញហ្វាយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម បានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាសនា និងប្រជាជនឥស្លាមវៀតណាម។
ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម លោកស្រី ប៊ុយ ធី មិញ ហ្វ័យ (រូបថត៖ Minh Duc/VNA)

លិខិតបានចែងថា៖ រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម សូមទទួលស្គាល់ដោយគោរព កោតសរសើរយ៉ាងខ្ពស់ និងសរសើរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានរបស់សហគមន៍ឥស្លាមវៀតណាម ចំពោះសមិទ្ធផលរួមរបស់ប្រទេសក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ។

ខណៈពេលដែលប្រទេសជាតិបន្តលើកកម្ពស់ដំណើរការកែទម្រង់យ៉ាងទូលំទូលាយ រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមសង្ឃឹមនិងជឿជាក់ថា ក្រុមប្រឹក្សាតំណាង ក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រង វិហារអ៊ីស្លាម ថ្នាក់ដឹកនាំសាសនានិងប្រជាជនឥស្លាមវៀតណាមទាំងអស់ នឹងសាមគ្គីគ្នាជានិច្ច ឆ្លើយតបនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងចលនា ប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិ រាល់ការចលនាដោយគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមបំផុសឡើង ជាពិសេសក្នុងការកសាងជនបទថ្មី តំបន់ទីក្រុងស៊ីវិល័យ ការពារបរិស្ថាន និងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងក្នុងសកម្មភាពតបស្នងសង់គុណ ជំនួយមនុស្សធម៌ និងសុខុមាលភាពសង្គម ដោយប្តេជ្ញាកសាងប្រទេសជាតិឱ្យកាន់តែរឹងមាំ វិបុលភាព ស៊ីវិល័យ និងសប្បាយរីករាយ។ សូមជូនពរដល់ប្រជាជនឥស្លាមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសឱ្យមានពិធីបុណ្យរ៉ាយ៉ាអ៊ីឌីលអាដា និងឆ្នាំថ្មីដ៏សប្បាយរីករាយ និងទទួលបានជោគជ័យ៕

តាម vovworld.vn/km-KH

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា គណៈកម្មការរៀបចំ Festival Hue ឆ្នាំ២០២៦ បានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានដើម្បីប្រកាសពីសប្តាហ៍តន្ត្រីអន្តរជាតិ Hue ឆ្នាំ២០២៦។
