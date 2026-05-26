លិខិតអបអរសាទរដល់សហគមន៍ឥស្លាមនៅវៀតណាម ក្នុងឱកាសបុណ្យរ៉ាយ៉ាអ៊ីឌីលអាដហា
លិខិតបានចែងថា៖ រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម សូមទទួលស្គាល់ដោយគោរព
កោតសរសើរយ៉ាងខ្ពស់ និងសរសើរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង
និងការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានរបស់សហគមន៍ឥស្លាមវៀតណាម
ចំពោះសមិទ្ធផលរួមរបស់ប្រទេសក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ។
ខណៈពេលដែលប្រទេសជាតិបន្តលើកកម្ពស់ដំណើរការកែទម្រង់យ៉ាងទូលំទូលាយ
រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមសង្ឃឹមនិងជឿជាក់ថា ក្រុមប្រឹក្សាតំណាង
ក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រង វិហារអ៊ីស្លាម
ថ្នាក់ដឹកនាំសាសនានិងប្រជាជនឥស្លាមវៀតណាមទាំងអស់ នឹងសាមគ្គីគ្នាជានិច្ច
ឆ្លើយតបនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងចលនា ប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិ
រាល់ការចលនាដោយគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមបំផុសឡើង ជាពិសេសក្នុងការកសាងជនបទថ្មី
តំបន់ទីក្រុងស៊ីវិល័យ ការពារបរិស្ថាន និងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
និងក្នុងសកម្មភាពតបស្នងសង់គុណ ជំនួយមនុស្សធម៌ និងសុខុមាលភាពសង្គម
ដោយប្តេជ្ញាកសាងប្រទេសជាតិឱ្យកាន់តែរឹងមាំ វិបុលភាព ស៊ីវិល័យ និងសប្បាយរីករាយ។
សូមជូនពរដល់ប្រជាជនឥស្លាមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសឱ្យមានពិធីបុណ្យរ៉ាយ៉ាអ៊ីឌីលអាដា
និងឆ្នាំថ្មីដ៏សប្បាយរីករាយ និងទទួលបានជោគជ័យ៕