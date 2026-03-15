Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លក្ខណៈសម្រាប់វៀតណាមឈានចូលយុគសម័យស្ទុះឈានទៅមុខ

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជា ជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ សម្រាប់អាណត្តិ ២០២៦- ២០៣១ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយមានអត្ថន័យសំខាន់ ហើយរួមជាមួយនឹងមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤ សុទ្ធតែជាលក្ខណៈល្អសម្រាប់វៀតណាម ឈានចូលទៅក្នុងយុគសម័យ ស្ទុះឈានទៅមុខ មានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយវិបុលភាព និងអរិយធម៌។

លោក Giulio Chinappi នាយកតំបន់អាស៊ីនៃគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយ Anteo Edizioni (ប្រទេសអ៊ីតាលី) (រូបថត៖ Hai Dang/TTXVN)

នេះគឺជាការវាយតម្លៃរបស់លោក Giulio Chinappi នាយកតំបន់អាស៊ីនៃគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយ Anteo Edizioni (អ៊ីតាលី) ដែលជាអ្នកជំនាញអំពី វៀតណាម ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងរ៉ូម។

លោក Chinappi បានសម្តែងទំនុកចិត្តថា នៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះនៃរដ្ឋសភា វៀតណាមនឹងបន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរសភា ពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវគោលនយោបាយការបរទេសពហុភាគី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយសន្តិវិធី និងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ និងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ តាមនោះ ផ្លាស់ប្តូរការទូតនីតិបញ្ញត្តិទៅជាឧបករណ៍ជាក់ស្តែងកាន់តែខ្លាំងឡើង ដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អ្នកបោះឆ្នោតជាង ៩៣% បានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់

យោងតាមព័ត៌មានពីក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត គិតត្រឹមម៉ោង ៤ រសៀល ថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១ មានចំនួនជាង ៧១,៣ លាននាក់ (អត្រាជាង ៩៣%)។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top