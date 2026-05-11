រំលឹកខួបលើកទី ៨០ ទិវាប្រពៃណីរបស់នាយកដ្ឋានឃោសនាអប់រំ
ដោយមានការអនុញ្ញាតពីប្រធានរដ្ឋ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ង្វៀន ត្រុង ង៉ៀ ប្រធានអគ្គស្នងការនយោបាយនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម បានប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយការពារមាតុភូមិថ្នាក់ទីមួយ ដល់នាយកដ្ឋានឃោសនាអប់រំសម្រាប់សមិទ្ធផលលេចធ្លោក្នុងការហ្វឹកហ្វឺន ការត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធ ការកសាងកងទ័ពប្រជាជន ការពង្រឹងខឿនការពារជាតិ និងការរួមចំណែកដល់បុព្វហេតុកសាងសង្គមនិយម និងការការពារមាតុភូមិ។
នាយឧត្តមសេនីយ៍ ង្វៀន ត្រុង ង៉ៀ ប្រធានអគ្គស្នងការនយោបាយនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម បានបញ្ជាក់ថា ការចូលរួមចំណែករបស់នាយកដ្ឋានឃោសនាអប់រំ និងផ្នែលឃោសនាអប់រំកងទ័ព បានរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ដល់ការកសាងកងទ័ពដ៏រឹងមាំខាងនយោបាយ ពិតជាកម្លាំងនយោបាយ និងកម្លាំងប្រយុទ្ធដ៏ស្មោះត្រង់ដាច់ខាត និងគួរឱ្យទុកចិត្តរបស់បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជន។ នាយកដ្ឋានឃោសនាអប់រំ និងផ្នែកឃោសនាអប់រំកងទ័ព ត្រូវផ្តល់យោបល់លើការកែទម្រង់ការងារមនោគមវិជ្ជានិងវប្បធម៌កងទ័ពយ៉ាងទូលំទូលាយ; ផ្តល់យោបល់ ដឹកនាំ និងចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធលើសមរភូមិមនោគមវិជ្ជា និងទ្រឹស្តី៕