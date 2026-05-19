ព័ត៌មាន

រំលឹកខួបលើកទី ១៣៦ ទិវាកំណើតរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ៖ អនុវត្តន៍សេចក្ដីប្រាថ្នាអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិយ៉ាងរឹងមាំនិងប្រកបដោយវិបុលភាព

ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា គឺជាខួបលើកទី ១៣៦ ទិវាកំណើតរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ ដែលជាវរជនវប្បធម៌ អ្នកបដិវត្តន៍ដ៏ឆ្នើម និងជាស្ថាបនិកនៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម (ថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៨៩០ - ថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៦)។
លោកប្រធានហូជីមិញដ៏មហិមារ។ (រូបថត៖ nhandan.vn)

ក្នុងឱកាសនេះ កាសែតធំៗជាច្រើនរបស់វៀតណាមបានបង្ហោះអត្ថបទអំពីលោកប្រធានហូជីមិញ។ ក្រោមចំណងជើងថា "មនោគមន៍វិជ្ជាហូជីមិញបំភ្លឺដំណើរអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ" កាសែតកងទ័ពប្រជាជនបានបង្ហោះអត្ថបទសរសេររបស់លោក ទ្រុញ វ៉ាន់ ក្វៀត ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិម។ អត្ថបទនេះសង្កត់ធ្ងន់ថា ជីវិតនិងអាជីពរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ គឺជានិមិត្តរូបដ៏ឧត្តុងឧត្តមនៃស្មារតីខ្ជាប់ខ្ជួនប៉ុន្តែច្នៃប្រឌិត; កើតចេញពីការពិតជាក់ស្ដែង និងឆ្ពោះទៅរកសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនជានិច្ច។ នោះគឺជាតម្លៃនិរន្តរភាព ជាប្រភពនៃកម្លាំងខាងស្មារតីដ៏ធំធេង ដែលបណ្តុះជំនឿជាក់និងឆន្ទៈសម្រាប់បក្សទាំងមូល ប្រជាជនទាំងមូល និងកងទ័ពទាំងមូលក្នុងដំណើរអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ។ មនោគមន៍វិជ្ជា សីលធម៌ វិធីសាស្ត្រ និងរចនាបថហូជីមិញ នឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះខាងមនោគមន៍វិជ្ជាដ៏រឹងមាំ និងជាប្រភពកម្លាំងខាងក្នុងសម្រាប់បក្សទាំងមូល ប្រជាជនទាំងមូល និងកងទ័ពទាំងមូល ជំនះពុះពាររាល់ការលំបាក និងបញ្ហាប្រឈម ដើម្បីឈានទៅមុខយ៉ាងរឹងមាំ នៅក្នុងយុគសម័យថ្មី - យុគសម័យនៃការអភិវឌ្ឍដ៏រុងរឿង អរិយធម៌ រឹងមាំ និងប្រកបដោយវិបុលភាព។

កាសែតប្រជាជន​ នៅថ្ងៃទី១៩ ឧសភា ក៏បានបង្ហោះអត្ថបទមួយ ដែលមានចំណងជើងថា អនុវត្តន៍មនោគមន៍វិជ្ជាហូជីមិញដោយច្នៃប្រឌិតក្នុងយុគសម័យថ្មីរបស់ប្រជាជាតិក្នុងនោះសង្កត់ធ្ងន់ថា ពេញមួយជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិ និងប្រជាជន លោកប្រធានហូជីមិញបានបន្សល់ទុកដល់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ប្រជាជនជំនាន់បច្ចុប្បន្ន និងអនាគត នូវមរតកមនោគមន៍វិជ្ជាដ៏មានតម្លៃ និងគំរូសីលធម៌ដ៏ភ្លឺស្វាង ដែលបានក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមនោគមន៍វិជ្ជា និងជាត្រីវិស័យសម្រាប់បដិវត្តន៍វៀតណាមក្នុងគ្រប់សម័យកាលប្រវត្តិសាស្ត្រ។ បក្សទាំងមូល ប្រជាជនទាំងមូល និងកងទ័ពទាំងមូលយល់យ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីតម្លៃដ៏ស្ថិតស្ថេរជានិច្ចនិរន្តនៃមនោគមន៍វិជ្ជាហូជីមិញ ហើយនឹងអនុវត្តន៍ដោយច្នៃប្រឌិតក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីជាមួយនឹងការទាមទារថ្មី ដោយយកការពិតជាក់ស្ដែងជាចំណុចចាប់ផ្តើម និងយកផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិ និងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនជាគោលដៅខ្ពស់បំផុត៕

តាម vovworld.vn/km-KH

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានអះអាងថា វៀតណាមតែងតែចាត់ទុកឥណ្ឌាជាដៃគូសំខាន់របស់ខ្លួន; ស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរបន្តបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ និងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ។
