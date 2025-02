ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែកុម្ភៈ នៅទីលានប្រណាំងគោស្រុក Tri Ton (ឃុំ Nui To ខេត្ត An Giang) ការប្រកួតកីឡាលោតឆ័ត្រយោងទីក្រុងហូជីមិញបើកទូលាយ លើកទី ២ បានប្រព្រឹត្តទៅ ដោយមានការចូលរួមពីអាកាសយានិកជិត៥០នាក់មកពី ក្លឹបឆ័ត្រយោងក្នុងស្រុក និងបរទេស។ ពិធីបើកនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ រួមជាមួយនឹងសកម្មភាពវប្បធម៌ និងកីឡាផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងក្នុង ក្របខ័ណ្ឌនៃការប្រកួត។ ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះគឺសំដៅឧទ្ទេសនាម និងផ្សព្វផ្សាយរូប ភាពនៃធម្មជាតិ វប្បធម៌ មនុស្ស Tri Ton និយាយដោយឡែក និង An Giang និយាយ រួម ទៅកាន់ភ្ញៀវទេសចរ ព្រមទាំងស្វែងរកអ្នកមានទេពកោសល្យ ដើម្បីចូលរួមការ ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី៣៣ នៅប្រទេសថៃ នាខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ ផងដែរ។ លោក Lam Quang Quy អនុប្រធានសហព័ន្ធកីឡាលោតឆ័ត្រយោងទីក្រុងហូជីមិញ បានឲ្យ ដឹងថា៖