Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

រុស្ស៊ីវាយតម្លៃជាវិជ្ជមានចំពោះការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹង​សន្ធិសញ្ញា New START​

ទំនងជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយល់ព្រមចំពោះសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin ក្នុងការបន្តអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃសន្ធិសញ្ញាកាត់បន្ថយអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រថ្មី (New START)។ នេះជាការវាយតម្លៃរបស់លោក Kirill Dmitriev តំណាងពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី អគ្គនាយកនៃមូលនិធិវិនិយោគផ្ទាល់រុស្ស៊ី (RDIF) ។

ព័ត៌មានដែលលោក Kirill Dmitriev បានលើកឡើងនោះ គឺជាសេចក្តីប្រកាសជាវិជ្ជមានកាលពីថ្ងៃទី៥ ខែតុលា របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Donald Trump ដែលបញ្ជាក់ថា បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការរក្សាសន្ធិសញ្ញាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន និងទីក្រុងម៉ូស្គូ ដូចដែលបានស្នើឡើងដោយប្រមុខវិមានក្រឹមឡាំង។ ឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Donald Trump បានចាត់ទុកថា វាជាគំនិតដ៏ល្អមួយ។ យោងតាមលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ការពិភាក្សាអំពីការបន្តសន្ធិសញ្ញាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅតែជាបញ្ហាទាន់ហេតុការណ៍សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ ប៉ុន្តែមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតទេ។

រុស្ស៊ី និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញា New START ក្នុងឆ្នាំ ២០១០។ សន្ធិសញ្ញាបានកំណត់ការដាក់ពង្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក និងរុស្ស៊ី ដោយទាមទារឱ្យបរិមាណមីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីប (ICBMs) មីស៊ីលផ្លោងបាញ់ចេញពីនាវាមុជទឹក (SLBMs) និងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមដែនកំណត់ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ការសម្រេចផែនការបញ្ចេញទុនវិនិយោគសាធារណៈនឹងមិនដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើអតិផរណា

ការសម្រេចផែនការបញ្ចេញទុនវិនិយោគសាធារណៈនឹងមិនដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើអតិផរណា

យោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Nguyen Duc Chi គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥ អត្រានៃការបញ្ចេញទុនវិនិយោគសាធារណៈ សម្រេចបាន ជាង ៥១% នៃផែនការ។ គោលដៅ និងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺបញ្ចេញឱ្យអស់ ១០០% នៃផែនការឆ្នាំ ២០២៥។ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំខែកញ្ញា របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ដែលធ្វើឡើងនារសៀលថ្ងៃទី៥ ខែតុលា នៅទីក្រុងហាណូយ ដោយឆ្លើយសំណួរអំពី ផលប៉ះពាល់នៃការបញ្ចេញទុនវិនិយោគសាធារណៈលើការគ្រប់គ្រងអតិផរណា កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងការធានាកំណើនប្រកបដោយ ចីរភាពនោះ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថា ការសម្រេចផែនការបញ្ចេញ ទុនវិនិយោគសាធារណៈ ១០០% នឹងមិនដាក់សម្ពាធខ្លាំងពេកលើអតិផរណានោះទេ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top