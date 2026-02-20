ព័ត៌មាន
រីកសាយភាយសម្រស់វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់វៀតណាមនៅប្រទេសឡាវ
អញ្ជើញចូលរួមពិធីនេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅឡាវ លោកង្វៀន មិញតឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វត្ត Phat Tich គឺជាទីសក្ការៈបូជារបស់សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅឡាវ ដែលជានិមិត្តរូបនៃភាពជិតស្និទ្ធ និងភាពសុខដុមរមនារវាងព្រះពុទ្ធសាសនា និងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរវៀតណាម និងឡាវ។ លោកក៏បានបញ្ជាក់ថា ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅឡាវជានិច្ចកាលយកចិត្តទុកដាក់ ការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់សហគមន៍ជនវៀតណាមដែលរស់នៅ សិក្សា និងធ្វើការនៅប្រទេសឡាវ។
ព្រះតេជគុណ ធីច មិញក្វាង ព្រះចៅអធិការវត្ត Phat Tich មានសង្ឃដីការថា៖ “ការងារសប្បុរសធម៌សង្គម គឺជាស្ពានចងមេត្រីភាពមួយ ដើម្បីសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅប្រទេសឡាវ យកចិត្តទុកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមក និងរឹតចំណងមិត្តភាពឲ្យកាន់តែរឹងមាំ និងធានាថា សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅប្រទេសឡាវតែងតែចងចាំថា ខ្លួនជាកុលបុត្រវៀតណាម”៕