ព័ត៌មាន
រាត្រីផ្ដាច់ព្រ័ត្រ DIFF ២០២៦៖ ទីក្រុងដាណាំងបញ្ជាក់ពីភាពទាក់ទាញនៃទីក្រុងពិធីបុណ្យអន្តរជាតិ
ក្រុមខ្លាំងបំផុតពីរគឺចិននិងព័រទុយហ្គាល់ បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការសម្តែងដ៏ប្រណិតបំផុតនៃការប្រកួតឆ្នាំនេះ។ លោក Fernando Manuel Machado Da Silva Macedo ប្រធានក្រុមព័រទុយហ្គាល់ បានចែករំលែកដោយក្តីរីករាយថា៖
“យើងជឿជាក់ថា នៅទូទាំងពិភពលោក សិល្បៈបាញ់កាំជ្រួច ជានិច្ចកាលមានអំណាចវេទមន្តដើម្បីទាក់ទាញមនុស្សគ្រប់វ័យ ចាប់ពីកុមាររហូតដល់មនុស្សពេញវ័យ ហើយនរណាម្នាក់ក៏មានតម្រូវការរីករាយនឹងការសម្តែងដ៏អស្ចារ្យ។ ជាពិសេសសម្រាប់ទីក្រុងដាណាំង នេះនឹងជាការបោះជំហានយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីពង្រឹងឋានៈរបស់ទីក្រុង ដែលមានសក្តានុពលដ៏ធំធេង ដើម្បីក្លាយជារដ្ឋធានីនៃពិធីបុណ្យកាំជ្រួចរបស់ពិភពលោកនាពេលអនាគត”។
ពិធីបុណ្យកាំជ្រួចអន្តរជាតិដាណាំងឆ្នាំ២០២៦ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពិធីបុណ្យដ៏ជោគជ័យបំផុតតាំងពីមុនមក ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមកាំជ្រួចឈានមុខគេចំនួន១០នៅលើពិភពលោក រួមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍អមដំណើរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន។ លោកស្រី Nadia Shakira Wong នាយិកាប្រតិបត្តិនៃ Global 2000 និងជាទីប្រឹក្សាគណៈមេប្រយោគនៃពិធីបុណ្យកាំជ្រួចអន្តរជាតិដាណាំងឆ្នាំ២០២៦ បាននិយាយថា៖
“ទស្សនិកជនអាចទន្ទឹងរង់ចាំការសម្តែងដ៏អស្ចារ្យបំផុត។ ក្រុមទាំងពីរត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសមត្ថភាពលេចធ្លោ។ ជាពិសេស ផ្នែកតន្ត្រីទំនងជានឹងនាំមកជូនយើងនូវការសម្តែងដ៏ពិសេសជាមួយនឹងការជ្រើសរើសតន្ត្រីដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល”។
តាមរយៈពិធីបុណ្យកាំជ្រួចអន្តរជាតិដាណាំងឆ្នាំ២០២៦ ទីក្រុងដាណាំងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀតនូវភាពទាក់ទាញនៃទីក្រុងពិធីបុណ្យលំដាប់អន្តរជាតិ៕