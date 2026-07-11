Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

រាត្រីផ្ដាច់ព្រ័ត្រ DIFF ២០២៦៖ ទីក្រុងដាណាំងបញ្ជាក់ពីភាពទាក់ទាញនៃទីក្រុងពិធីបុណ្យអន្តរជាតិ

នាយប់ថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា ពិធីបុណ្យកាំជ្រួចអន្តរជាតិដាណាំងឆ្នាំ ២០២៦ បានចូលដល់រាត្រី ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ក្រោយពីការប្រកួតរយៈពេលជាងមួយខែ។

រូបថតឧទាហរណ៍ក។ រូបថត៖ VNA

ក្រុមខ្លាំងបំផុតពីរគឺចិននិងព័រទុយហ្គាល់ បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការសម្តែងដ៏ប្រណិតបំផុតនៃការប្រកួតឆ្នាំនេះ។ លោក Fernando Manuel Machado Da Silva Macedo ប្រធានក្រុមព័រទុយហ្គាល់ បានចែករំលែកដោយក្តីរីករាយថា៖

“យើងជឿជាក់ថា នៅទូទាំងពិភពលោក សិល្បៈបាញ់កាំជ្រួច ជានិច្ចកាលមានអំណាចវេទមន្តដើម្បីទាក់ទាញមនុស្សគ្រប់វ័យ ចាប់ពីកុមាររហូតដល់មនុស្សពេញវ័យ ហើយនរណាម្នាក់ក៏មានតម្រូវការរីករាយនឹងការសម្តែងដ៏អស្ចារ្យ។ ជាពិសេសសម្រាប់ទីក្រុងដាណាំង នេះនឹងជាការបោះជំហានយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីពង្រឹងឋានៈរបស់ទីក្រុង ដែលមានសក្តានុពលដ៏ធំធេង ដើម្បីក្លាយជារដ្ឋធានីនៃពិធីបុណ្យកាំជ្រួចរបស់ពិភពលោកនាពេលអនាគត”។

ពិធីបុណ្យកាំជ្រួចអន្តរជាតិដាណាំងឆ្នាំ២០២៦ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពិធីបុណ្យដ៏ជោគជ័យបំផុតតាំងពីមុនមក ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមកាំជ្រួចឈានមុខគេចំនួន១០នៅលើពិភពលោក រួមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍អមដំណើរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន។ លោកស្រី Nadia Shakira Wong នាយិកាប្រតិបត្តិនៃ Global 2000 និងជាទីប្រឹក្សាគណៈមេប្រយោគនៃពិធីបុណ្យកាំជ្រួចអន្តរជាតិដាណាំងឆ្នាំ២០២៦ បាននិយាយថា៖

“ទស្សនិកជនអាចទន្ទឹងរង់ចាំការសម្តែងដ៏អស្ចារ្យបំផុត។ ក្រុមទាំងពីរត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសមត្ថភាពលេចធ្លោ។ ជាពិសេស ផ្នែកតន្ត្រីទំនងជានឹងនាំមកជូនយើងនូវការសម្តែងដ៏ពិសេសជាមួយនឹងការជ្រើសរើសតន្ត្រីដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល”។

តាមរយៈពិធីបុណ្យកាំជ្រួចអន្តរជាតិដាណាំងឆ្នាំ២០២៦ ទីក្រុងដាណាំងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀតនូវភាពទាក់ទាញនៃទីក្រុងពិធីបុណ្យលំដាប់អន្តរជាតិ៕

តាម vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ឧទ្យានជាតិ Cuc Phuong ទទួលបានកិត្តនាមជា ទីមកដល់ធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឈានមុខគេក្នុងឆ្នាំ២០២៥

ឧទ្យានជាតិ Cuc Phuong ទទួលបានកិត្តនាមជា "ទីមកដល់ធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឈានមុខគេក្នុងឆ្នាំ២០២៥"

ថ្មីៗនេះឧទ្យានជាតិ Cuc Phuong ត្រូវបានទទួលកិត្តនាមជា "ទីមកដល់ធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឈានមុខគេក្នុងឆ្នាំ ២០២៥"។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top