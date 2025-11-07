ព័ត៌មាន
រយៈពេល ១០ខែ ដើមទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ដែលទទួលបានគឺខ្ពស់បំផុត ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមក
ក្នុងរយៈពេល ១០ខែ ដើមទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា មានចំនួន ២១,៣ ពាន់ លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង ៨,៨% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ នេះគឺជាដើមទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលបានទទួលស្គាល់ខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល ១០ខែ ក្នុង ៥ឆ្នាំកន្លងមក។
យោងតាមនាយកដ្ឋានស្ថិតិទូទៅ ទាក់ទងនឹងដៃគូវិនិយោគ ក្នុងចំណោមប្រទេស និងតំបន់ដែនដីចំនួន ៨៧ ដែលមានគម្រោងវិនិយោគថ្មីដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល ១០ ខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៥ ប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជាអ្នកវិនិយោគធំជាងគេដែលមានទឹកប្រាក់ ៣,៧៦ ពាន់ លានដុល្លារអាមេរិក ស្រូបយក ២៦,៧% នៃដើមទុនចុះបញ្ជីថ្មីសរុប; បន្ទាប់ មកគឺប្រទេសចិន; តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង (ចិន); ជប៉ុន...។ល។
ទាក់ទងនឹងទីតាំងវិនិយោគ ទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានស្ថិតិទូទៅបង្ហាញថា ខេត្តបាក់និញ បច្ចុប្បន្នជាតំបន់ឈានមុខគេក្នុងការទាក់ទាញលំហូរដើមទុន FDI ដែលបានចុះបញ្ជីថ្មី ដោយដើមទុនចុះបញ្ជីថ្មីសរុបក្នុងរយៈពេល ១០ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះឈានដល់ជាង ១,៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ទីក្រុងហូជីមិញស្ថិតនៅលំដាប់ទីពីរ បន្ទាប់មកគឺទីក្រុងហៃផុង៕