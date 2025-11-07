Báo Ảnh Việt Nam

រយៈពេល ១០ខែ ដើមទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ដែលទទួលបានគឺខ្ពស់បំផុត ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមក

ទិន្នន័យថ្មីបំផុតដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យស្ថិតិទូទៅ (ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ) នាថ្ងៃទី ៦ ខែវិច្ឆិកា បានបង្ហាញថា ការវិនិយោគបរទេសដែលបានចុះបញ្ជីសរុប (FDI) នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា បានឈានដល់ជាង ៣១,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង ១៥,៦% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

ក្នុងរយៈពេល ១០ខែ ដើមទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា មានចំនួន ២១,៣ ពាន់ លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង ៨,៨% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ នេះគឺជាដើមទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលបានទទួលស្គាល់ខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល ១០ខែ ក្នុង ៥ឆ្នាំកន្លងមក។

យោងតាមនាយកដ្ឋានស្ថិតិទូទៅ ទាក់ទងនឹងដៃគូវិនិយោគ ក្នុងចំណោមប្រទេស និងតំបន់ដែនដីចំនួន ៨៧ ដែលមានគម្រោងវិនិយោគថ្មីដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល ១០ ខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៥ ប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជាអ្នកវិនិយោគធំជាងគេដែលមានទឹកប្រាក់ ៣,៧៦ ពាន់ លានដុល្លារអាមេរិក ស្រូបយក ២៦,៧% នៃដើមទុនចុះបញ្ជីថ្មីសរុប; បន្ទាប់ មកគឺប្រទេសចិន; តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង (ចិន); ជប៉ុន...។ល។

ទាក់ទងនឹងទីតាំងវិនិយោគ ទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានស្ថិតិទូទៅបង្ហាញថា ខេត្តបាក់និញ បច្ចុប្បន្នជាតំបន់ឈានមុខគេក្នុងការទាក់ទាញលំហូរដើមទុន FDI ដែលបានចុះបញ្ជីថ្មី ដោយដើមទុនចុះបញ្ជីថ្មីសរុបក្នុងរយៈពេល ១០ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះឈានដល់ជាង ១,៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ទីក្រុងហូជីមិញស្ថិតនៅលំដាប់ទីពីរ បន្ទាប់មកគឺទីក្រុងហៃផុង៕

ពិធីបុណ្យអាវផផាយទេសចរណ៍ហាណូយ ឆ្នាំ២០២៥៖ ភ្លឺចែងចាំងលក្ខណៈប្រណិតផូរផងនៃបេតិកភណ្ឌ

ពិធីបុណ្យអាវផាយទេសចរណ៍ហាណូយ ឆ្នាំ ២០២៥ បានបើកជាផ្លូវការជាមួយនឹងរាត្រីបើក “អាវផាយហាណូយ - ភ្លឺចែងចាំងលក្ខណៈប្រណិតផូរផងនៃបេតិកភណ្ឌ” ដែលបានប្រារព្ធនាយប់ថ្ងៃទី ៦ ខែវិច្ឆិកា នៅសារមន្ទីរហាណូយ។
