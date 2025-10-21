ព័ត៌មាន
រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិឆ្នាំ ២០២១-២០២៦៖ សេដ្ឋកិច្ចមានរបកគំហើញ ខណៈដែល GDP ជាមធ្យមសម្រេចបាន ៥.០០០ ដុល្លារ/ម្នាក់
របាយការណ៍បានសង្កត់ធ្ងន់ថា
រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិឆ្នាំ ២០២១-២០២៦ មានការរួបរួមគ្នា ឯកភាព
ធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងសម្រេចបានជោគជ័រាល់ភារកិច្ចដែលត្រូវបានប្រគល់ជូន។
លទ្ធផលលេចធ្លោគឺម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានរក្សាស្ថិរភាព
ហើយកំណើនទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen
Hoa Binh បានអះអាងថា៖ “ទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើន
ដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត គ្រោះធម្មជាតិ និងការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ដោយ
ក៏វៀតណាមនៅតែរក្សាបាននូវអត្រាកំណើនខ្ពស់។ ទំហំសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងពី ៣៤៦
ពាន់លានដុល្លារឡើងដល់ ៥១០ ពាន់លានដុល្លារ ជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ ៣២ នៅលើពិភពលោក។
ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមលើមនុស្សម្នាក់ៗបានឈានដល់ប្រហែល ៥.០០០ ដុល្លារ
នាំវៀតណាមឈានចូលក្រុមប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់។
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រមានការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្លាំង។ ការសាងសង់គម្រោងសំខាន់ៗដូចជា
អាកាសយានដ្ឋានឡុងថាញ់ និងខ្សែបណ្តាញអគ្គីសនី ៥០០ kV សៀគ្វី
៣ ត្រូវបានពន្លឿន។ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំង
ល្បឿនអ៊ីនធឺណិតចល័តរបស់វៀតណាមស្ថិតក្នុងលំដាប់កំពូលទាំង ២០ នៅលើពិភពលោក”។
ទន្ទឹមនឹងនោះ
គម្រោងដែលនៅសេសសល់ជាច្រើនត្រូវបានដោះស្រាយទាំងស្រុង
រំដោះប្រភពធនធានសំខាន់ៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម។
រដ្ឋាភិបាលបានចេញផ្សាយកម្មវិធីទូលំទូលាយសម្រាប់កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលដំណាក់កាល
២០២១-២០៣០ ជាមួយនឹងកម្មវិធីកាត់បន្ថយនិងកែសម្រួលនីតិវិធីរដ្ឋបាលទាក់ទងនឹងផលិតកម្ម
និងសកម្មភាពអាជីវកម្ម៕