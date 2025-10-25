Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

រដ្ឋាភិបាលនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយស្តីពីដំណោះស្រាយលេចធ្លោក្នុងការអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានសង្គម

សន្និសីទនេះត្រូវបានតភ្ជាប់បណ្តាញអិនធឺណែតទៅកាន់ទីតាំងចំនួន ១៧ នៅក្នុងខេត្ត និងក្រុងដែលមានតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់លំនៅដ្ឋានសង្គម។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញ ជីញ អញ្ជើញមតិនៅក្នុងសន្និសីទជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន មូលដ្ឋាន និងអាជីវកម្ម ស្តីពីដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានសង្គម (រូបថត៖ VOV)

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហ្វាម មិញ ជីញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំមជ្ឈិម ទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយលំនៅដ្ឋាន និងទីផ្សារអចលនទ្រព្យ បានដឹកនាំសន្និសីទជាមួយក្រសួង សាខា មូលដ្ឋាន និងសហគ្រាសនានា ស្តីពីដំណោះស្រាយលេចធ្លោក្នុងការអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានសង្គម។ សន្និសីទនេះត្រូវបានតភ្ជាប់បណ្តាញអិន ធឺណែតទៅកាន់ទីតាំងចំនួន ១៧ នៅក្នុងខេត្ត និងក្រុងដែលមានតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់លំនៅដ្ឋានសង្គម។

អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ បានស្នើឱ្យអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានសង្គមឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ បានចាត់តាំងឲ្យក្រសួងសំណង់បង្ហើយសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការអនុវត្តដំណោះស្រាយដ៏លេចធ្លោមួយចំនួនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានសង្គមក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០២៥-២០២៦ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាជន។ ពោលគឺ លំនៅដ្ឋានសង្គមត្រូវតែធានាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជា៖ ការដឹកជញ្ជូន បច្ចេកវិទ្យា អគ្គិសនីនិងទឹក សុខភាព ការអប់រំ វប្បធម៌ ធានាសិទ្ធិស្មើគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យធ្វើពិពិធកម្មប្រភពឥណទានសម្រាប់អចលនទ្រព្យនិយាយរួម និងលំនៅដ្ឋានសង្គមនិយាយដោយឡែក និងត្រូវបង្កើត "មូលនិធិលំនៅដ្ឋានសង្គម" ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យមានការលេចធ្លោលំនៅដ្ឋានសង្គម៕ 

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

វៀតណាមម្ចាស់ការចូលរួមវិភាគទានកាន់តែច្រើនដល់អាស៊ាន

វៀតណាមម្ចាស់ការចូលរួមវិភាគទានកាន់តែច្រើនដល់អាស៊ាន

តបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី ប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ២០២៥ លោក Anwar Ibrahim នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វា មិញជីញ បានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទជាន់ខ្ពស់អាស៊ានលើកទី៤៧ និងសន្និសីទពាក់ព័ន្ធនានាចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥-២៨ ខែតុលា។ ដោយបានពង្រីកតួនាទីអស់រយៈពេល ៣០ឆ្នាំចូលរួមអាស៊ាន វៀតណាមបន្តចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្ម និងបញ្ជាក់ពីសំឡេងដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនក្នុងអាស៊ាន នៅក្នុងសន្និសីទទាំងនេះ។
