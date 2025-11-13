ព័ត៌មាន
រដ្ឋសភាវៀតណាមអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីគោលដៅកំណើន GDP ក្នុងឆ្នាំ២០២៦ ពី ១០% ឡើងទៅ
ពីគោលដៅទូទៅ រដ្ឋសភាបានកំណត់គោលដៅជាក់លាក់ចំនួន ១៥។ ក្នុងនោះ អត្រាកំណើននៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) ខិតខំសម្រេចបានពី ១០% ឡើងទៅ។ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងមនុស្សម្នាក់សម្រេចបានពី ៥៤០០-៥៥០០ ដុល្លារ អាមេរិក។ សមាមាត្រនៃឧស្សាហកម្មកែច្នៃ និងផលិតកម្មក្នុង GDP សម្រេចបាន ប្រហែល ២៤,៩៦%។ អត្រាកំណើនជាមធ្យមនៃផលិតភាពការងារសង្គមគឺប្រហែល ៨.៥%។ អត្រាគ្រួសារក្រីក្រ (យោងទៅតាមស្តង់ដារភាពក្រីក្រពហុវិមាត្រ) ថយចុះពី ១ - ១,៥%។ ល៕