ព័ត៌មាន

រដ្ឋសភាវៀតណាមនិងកូរ៉េខាងត្បូង រួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក លោក ត្រិន ថាញ់មិន បានជួបសវនាការជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង លោក លី ជេម្យុង ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសវៀតណាម។
ទិដ្ឋភាពនៃជំនួបនេះ។ (រូបថត៖ VOV)

ក្នុងជំនួបនេះ លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានអះអាងថា វៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចជានិច្ចក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសផ្លូវច្បាប់ប្រកបដោយតម្លាភាព និងអំណោយផលសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេស រួមទាំងសហគ្រាសកូរ៉េខាងត្បូង ដើម្បីវិនិយោគដោយស្ថិរភាពរយៈពេលវែងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម និងគោរពតាមច្បាប់វៀតណាម។ លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានមានប្រសាសន៍ថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌ និងកីឡាកំពុងក្លាយជាស្ពានកាន់តែសំខាន់ ដែលតភ្ជាប់ប្រជាជាតិទាំងពីរ ហើយបានស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ភាគីទាំងពីរក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកីឡាអេឡិចត្រូនិក និងប្រភេទកីឡាដែលរួមចំណែកដល់ការកសាងសុខភាពសហគមន៍ និងស្មារតីសាមគ្គីភាពផងដែរ។

លោកប្រធានាធិបតី លី ជេម្យុង បានសម្តែងគោលបំណងថា រដ្ឋសភាវៀតណាមនឹងបន្តគាំទ្រនិងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់សហគ្រាស​កូរ៉េខាងត្បូង ដើម្បីវិនិយោគដោយស្ថិរភាពក្នុងរយៈពេលវែងនៅវៀតណាម; បញ្ជាក់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយវៀតណាម ចាប់ពីវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការដឹកជញ្ជូន និងថាមពល រហូតដល់ឧស្សាហកម្មនាពេលអនាគត រួមទាំងវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា កម្មសិទ្ធិបញ្ញា បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) និងឧស្សាហកម្មវប្បធម៌។

លោកប្រធានាធិបតី លី ជេម្យុង បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីនិងការរួមចំណែកដ៏សំខាន់របស់សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅកូរ៉េខាងត្បូង; យល់ស្របនឹងសំណើរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម អំពីការបន្តយកចិត្តទុកដាក់ និងការពារសិទ្ធិ ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅកូរ៉េខាងត្បូង ព្រមទាំងបានស្នើឱ្យរដ្ឋសភាវៀតណាមបន្តគាំទ្រ និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់សហគមន៍ជនកូរ៉េខាងត្បូងនៅវៀតណាម ក៏ដូចជាសហគ្រាសកូរ៉េខាងត្បូងដែលកំពុងវិនិយោគ និងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅវៀតណាមផងដែរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

វៀតណាមមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការធានាស្ថិរភាពសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈក្នុងប្រទេស

យោងតាមលោកស្រី ហ្វាម ធូ ហាំង បណ្តាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចវៀត ណាម និងអាជីវកម្មនាំចូល-នាំចេញប្រេងឥន្ធនៈ តែងតែរក្សាជានិច្ច កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូបរទេស ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់រយៈពេលវែងដែលបានចុះហត្ថលេខាយ៉ាងពេញលេញ និងទាន់ពេលវេលា។
