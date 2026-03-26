ព័ត៌មាន
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោក លោក ឡេ ហយជុង ជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីន
ក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរបានឯកភាពលើការបន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ ចាប់ពីនយោបាយ ការទូត រហូតដល់ការពារជាតិ សន្តិសុខ សេដ្ឋកិច្ច និងការជួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជននិងប្រជាជន រួមចំណែកជាក់ស្តែងដល់ការរំលឹកខួបលើកទី ៥០ ទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ (ថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៧៦ - ថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦)។ ភាគីទាំងពីរបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការជំរុញការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ និងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ នៅលើក្របខ័ណ្ឌទាំងអស់៖ បក្ស រដ្ឋ និងរដ្ឋសភា; ខិតខំសម្រេចបានគោលដៅទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីលើសពី ១០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។
ដោយពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិ និងតំបន់មួយចំនួនដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នា រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាថា នៅក្នុងបរិបទដែលមានការវិវឌ្ឍ និងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ន សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ត្រូវរក្សាការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាប្រចាំ សម្របសម្រួលក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម បង្ហាញពីសាមគ្គីភាព តួនាទីមជ្ឈភាព ភាពធន់ និងសមត្ថភាដោះស្រាយបញ្ហា និងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗ។ លោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហយជុង បានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់វៀតណាមចំពោះប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការទទួលតំណែងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ ២០២៦ ប្រកបដោយជោគជ័យ ក៏ដូចជាអាទិភាពនៃឆ្នាំប្រធានអាស៊ានផងដែរ៕