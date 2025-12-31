ព័ត៌មាន
“យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង” ជួយប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិនៅខេត្តក្វាងង៉ាយ ស្ថិរភាពលំនៅដ្ឋានយ៉ាងឆាប់រហ័ស
លោក Pham Xuan Quang ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ Mang Ri ខេត្ត Quang Ngai បានឲ្យដឹងថា៖ “ក្រៅពីការជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជនបោសសម្អាតដីធ្លី យើងក៏កំពុងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ផងដែរ។ ដំបូងបង្អស់គឺជួយឲ្យប្រជាជនមានផ្លូវថ្នល់សម្រាប់ធ្វើដំណើរ។ ក្នុងរយៈពេលវែង យើងកំពុងស្នើឱ្យខេត្តផ្តល់មូលនិធិដើម្បីវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមផ្សេងៗ ដូចជា អគ្គិសនី ទឹកស្អាត និងសាងសង់ផ្ទះវប្បធម៌សហគមន៍។ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរស់នៅ យើងបានជួយអ្នកស្រុកក្នុងការដំឡើងបំពង់បង្ហូរទឹកទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួន។ ទាក់ទងនឹងអគ្គិសនី ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី បានដំឡើងស្ថានីយ៍អគ្គិសនីទង់ស្យុងទាបជាបណ្ដោះអាសន្ន ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់ប្រជាជនមុនឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណី។
ដើម្បីធានាវឌ្ឍនភាពនិងគុណភាព នាយកនគរបាលខេត្តក្វាងង៉ាយ បានបង្កើតក្រុមការងារដែលមានកម្មាភិបាល និងយុទ្ធជនចំនួន ២៦៦ នាក់ ដើម្បីជួយសាងសង់ផ្ទះសម្បេងសម្រាប់ប្រជាជន។ លោកវរសេនីយ៍ឯក ត្រាន់ ធី ធូ ភឿក អនុប្រធាននគរបាលខេត្តក្វាងង៉ាយ បានឲ្យដឹងថា នគរបាលខេត្តត្រូវបានប្រគល់ៅារកិច្ចឱ្យដឹកនាំការសាងសង់ផ្ទះចំនួន ៣២ ខ្នង។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន វឌ្ឍនភាពរួមសម្រេចបានជាង ៥០% ដោយផ្ទះជាច្រើនបានបញ្ចប់ការងារប្រហែល ៨០%ហើយ៕