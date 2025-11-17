ព័ត៌មាន
យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសន្តិសុខសង្គម ធានាថា មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានសេវាកម្មសំខាន់ៗ
ក្នុងឱកាសចូលរួមពិធីបុណ្យនៅអគារវប្បធម៌កណ្តាលនៃឃុំវិញធុក
ខេត្តក្វាងនិញ លោក ង្វៀន សួនថាំង នាយកបណ្ឌិតសភានយោបាយជាតិ ហូជីមិញ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិម
បានស្នើឱ្យមូលដ្ឋានលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រប្រកបដោយចីរភាព
ធ្វើអាជីវកម្មផលិត ផលសមុទ្រប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មសមុទ្រ
សេវាកម្មភស្តុភារនេសាទ ទាញយកសក្តានុពលនៃទេសចរណ៍អេកូឡូស៊ីសមុទ្រ និង
កោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព បង្កើនប្រាក់ចំណូល និងគុណភាពជីវភាពរស់នៅសម្រាប់ប្រជាជន។
ឃុំយកចិត្តទុកដាក់លើសន្តិសុខសង្គម ការអប់រំ ការថែទាំសុខភាព ដោយធានាថា
ប្រជាជនទាំងអស់អាចទទួលបានសេវាកម្មសំខាន់ៗ
ដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ឱ្យនៅខាងក្រោយក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ឡើយ។
នៅថ្ងៃដដែលនោះ
អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក វ៉ូ ហ៊ុង ថាញ់ បានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសាមគ្គីភាពនៅភូមិ ខៃ
ភៅ (ឃុំ ហ្វាងឌឹក)។ លោកអនុប្រធានរដ្ឋសភាសង្ឃឹមថា
សហគមន៍នឹងបន្តលើកកម្ពស់ប្រពៃណីសាមគ្គីភាព ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំង
រក្សាសន្តិសុខព្រំដែន និងកសាងមាតុភូមិកាន់តែស្រស់បំព្រង៕