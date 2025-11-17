Báo Ảnh Việt Nam

យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសន្តិសុខសង្គម ធានាថា មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានសេវាកម្មសំខាន់ៗ

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ ភូមិ និងសង្កាត់នានាក្នុងខេត្តក្វាងនិញ បានរៀបចំទិវាបុណ្យមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល ក្នុងឱកាសខួបលើកទី៩៥ នៃការបង្កើតរណសិរ្សបង្រួបបង្រួមជាតិវៀតណាម (១៨ វិច្ឆិកា ១៩៣០ - ១៨ វិច្ឆិកា ២០២៥)។
លោក ង្វៀន សួនថាំង នាយកបណ្ឌិតសភានយោបាយជាតិហូជីមិញ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិម និងគណៈប្រតិភូ បានប្រគល់ទូរទស្សន៍ដល់ភូមិចំនួន ៧ ក្នុងឃុំវិញថុក (រូបថត៖ ទ្រឿងយ៉ាង/VOV)

ក្នុងឱកាសចូលរួមពិធីបុណ្យនៅអគារវប្បធម៌កណ្តាលនៃឃុំវិញធុក ខេត្តក្វាងនិញ លោក ង្វៀន សួនថាំង នាយកបណ្ឌិតសភានយោបាយជាតិ ហូជីមិញ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិម បានស្នើឱ្យមូលដ្ឋានលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រប្រកបដោយចីរភាព ធ្វើអាជីវកម្មផលិត ផលសមុទ្រប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មសមុទ្រ សេវាកម្មភស្តុភារនេសាទ ទាញយកសក្តានុពលនៃទេសចរណ៍អេកូឡូស៊ីសមុទ្រ និង កោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព បង្កើនប្រាក់ចំណូល និងគុណភាពជីវភាពរស់នៅសម្រាប់ប្រជាជន។ ឃុំយកចិត្តទុកដាក់លើសន្តិសុខសង្គម ការអប់រំ ការថែទាំសុខភាព ដោយធានាថា ប្រជាជនទាំងអស់អាចទទួលបានសេវាកម្មសំខាន់ៗ ដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ឱ្យនៅខាងក្រោយក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ឡើយ។

នៅថ្ងៃដដែលនោះ អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក វ៉ូ ហ៊ុង ថាញ់ បានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសាមគ្គីភាពនៅភូមិ ខៃ ភៅ (ឃុំ ហ្វាងឌឹក)។ លោកអនុប្រធានរដ្ឋសភាសង្ឃឹមថា សហគមន៍នឹងបន្តលើកកម្ពស់ប្រពៃណីសាមគ្គីភាព ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំង រក្សាសន្តិសុខព្រំដែន និងកសាងមាតុភូមិកាន់តែស្រស់បំព្រង៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

ថ្ងៃស្អែក (ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា) សម័យប្រជុំលើកទី១០ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៥ ចូលដល់សប្តាហ៍ធ្វើការទី៥ ដោយកម្មវិធីត្រូវបានរំពឹងថានឹងផ្តោតលើការងារនីតិបញ្ញត្តិ។
