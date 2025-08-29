Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

មានប្រទេសវៀតណាមដ៏ស្រស់ស្អាត និងគួរឲ្យមានមោទនភាពក្នុងក្រសែភ្នែករបស់មិត្តភក្តិអន្តរជាតិ

ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ក្នុងបរិយាកាសដ៏សប្បាយរីករាយនៃពិធីអបអរសាទរខួប លើកទី ៨០ ទិវាបុណ្យជាតិវៀតណាមនោះ មានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាច្រើន ក៏បានសម្របខ្លួននៅក្នុងបរិយាកាសដ៏រំភើបនោះ។
ភ្ញៀវទេសចរប្រុសម្នាក់ ចាប់អារម្មណ៍នឹងបរិយាកាសនៅទីក្រុងហាណូយ អបអរសាទរខួបទិវាបុណ្យជាតិ ទី២ ខែកញ្ញា។ (រូបថត៖ Nguyen Dat/laodong.vn)

ថ្វីត្បិតតែមកពីប្រទេសជាច្រើនក៏ដោយ ប៉ុន្តែពួកគេសុទ្ធតែទទួលបានអារម្មណ៍យ៉ាងច្បាស់អំពីស្មារតីស្នេហាជាតិ ដ៏ជ្រាលជ្រៅ និងមោទនភាពជាតិរបស់ប្រជាជនវៀតណាមដែលកំពុងរីកសាយភាយ ពាសពេញគ្រប់ច្រកល្ហក។

ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ គ្រប់ផ្លូវទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយ ត្រូវបានតុបតែងលំអរ យ៉ាងស្រស់ឆើតឆាយដោយទង់ជាតិក្រហមផ្កាយមាសបដានិង ពាក្យស្លោកចម្រុះ ពណ៌។ បរិយាកាសក្លាហានមោះមុតនៃការហាត់សមសម្រាប់ពិធីព្យុហយាត្រា ដង្ហែរក្បួន អបអរ សាទរខួបលើកទី ៨០ ទិវាបុណ្យជាតិកំពុងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋ និងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនកុះករ។ អ្នកស្រី Maria Michelle Kouteili ភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសកាណាដាបាននិយាយដោយក្ដីរំភើបថា៖

“ខ្ញុំពិតជាអន្ទះសារនិងទន្ទឹងរង់ចាំមើលពិធីព្យុហយាត្រា និងដង្ហែរក្បួន ក៏ដូចជាសកម្មភាពពិធីបុណ្យនៅប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ខាងមុខ។ ខ្ញុំអាចទទួលបានអារម្មណ៍យ៉ាងច្បាស់អំពីភាពអន្ទះសារ ការទន្ទឹងរង់ចាំពីអ្នកស្រុក យុវជន រហូតដល់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដូចខ្ញុំ។ ខ្ញុំប្រាកដថានេះនឹងជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យបំផុត និងមិនអាចបំភ្លេចបាន”។

មិនត្រឹមតែបានលង់ខ្លួនក្នុងបរិយាកាសទិវាបុណ្យប៉ុណ្ណោះទេ ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនក៏មានឱកាសចូលរួមកម្មវិធីដែលមានតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រជ្រាលជ្រៅទៀតផង។ បន្ទាប់ពីបានចូលរួមទទួលបទពិសោធន៍ក្នុងកម្មវិធី "ត្រឡប់ទៅកាន់គ្រាដ៏ពិសិដ្ឋ" ដែលរៀបចំដោយវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម លោក Balint Horvath មកពីប្រទេសហុងគ្រី បានសម្តែងថា៖

“នេះគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យមួយ។ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានចូលរួម ទទួលបទពិសោធន៍នេះ ខ្ញុំឈរស្តាប់ និងមើលឃើញទាំងស្រុង ហើយទះដៃជាមួយ មនុស្សជាច្រើន។ ខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានជាច្រើន ហើយអានច្រើនអំពីលោកប្រធានហូជីមិញ។ យើងបានឃើញវិមានតម្កល់សពលោកប្រធានហូជីមិញដោយផ្ទាល់ភ្នែក។ ហើយយើងមានអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងដែលបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះ”។

អារម្មណ៍ដ៏ពិសិដ្ឋ និងមោទនភាពរបស់ប្រជាជនវៀតណាមបានបានធ្វើឱ្យមាន ការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ហើយបានប៉ះដល់ក្រអៅបេះដូងរបស់មិត្តភក្តិជុំអន្តរជាតិ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

