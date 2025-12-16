ព័ត៌មាន
មហោស្រពម្ហូបអាហារនិងទេសចរណ៍នៃភូមិសិប្បកម្ម វិថីសិប្បកម្មទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាង ៣ ម៉ឺននាក់
ត្រូវបានរចនាឡើងតាមគំនិតអំពីផ្លូវបុរាណនិងផ្ទះបុរាណនៅទីក្រុងហាណូយ មហោស្រពមានតំបន់សំខាន់ចំនួនបី៖ តំបន់ទេសចរណ៍តាមភូមិសិប្បកម្ម វិថីសិប្បកម្ម; តំបន់ម្ហូបអាហារនៃទីក្រុងហាណូយ; តំបន់ផ្សព្វផ្សាយគោលដៅទេសចរណ៍នៃទីក្រុងហាណូយ។ មហោស្រពឆ្នាំនេះ ទាក់ទាញការចូលរួមពីភូមិសិប្បកម្ម និងវិថីសិប្បកម្ម គំរូចំនួន ១០ សិប្បករ ជាងសិប្បកម្មឆ្នើមជិត ៣០ នាក់ រួមជាមួយតំណាងនៃអាជីវកម្ម ទេសចរណ៍ ភោជនីយដ្ឋាន គ្រឹះស្ថានស្នាក់នៅ និងគោលដៅទេសចរណ៍នានាក្នុងរដ្ឋធានី។ ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរមានឱកាសចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងសកម្មភាព ពិសោធន៍របរសិប្បកម្មប្រពៃណី ជួបប្រាស្រ័យជាមួយសិប្បករ ទទួលទានម្ហូបអាហារ ហាណូយដ៏ទាក់ទាញ ក៏ដូចជារីករាយនឹងកម្មវិធីសម្តែងការកែច្នៃម្ហូបអាហារ និងកម្មវិធី សិល្បៈជាច្រើនផងដែរ៕