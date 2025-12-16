Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

មហោស្រពម្ហូបអាហារនិងទេសចរណ៍នៃភូមិសិប្បកម្ម វិថីសិប្បកម្មទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាង ៣ ម៉ឺននាក់

នាល្ងាចថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ នៅតំបន់វប្បធម៌ច្នៃប្រឌិត Tay Ho (ទីក្រុងហាណូយ) មន្ទីរទេសចរណ៍ទីក្រុងហាណូយ សម្របសម្រួលជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជន សង្កាត់ Tay Ho បានរៀបចំពិធីបិទមហោស្រពម្ហូបអាហារនិងទេសចរណ៍នៃភូមិ សិប្បកម្ម វិថីសិប្បកម្មហាណូយ ឆ្នាំ ២០២៥។

ស្តង់ផលិតផលតម្បាញឫស្សីនៅក្នុងមហោស្រព។ (រូបថត៖ VNA)

ក្រោយរយៈពេល ៤ ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសកម្មភាពចម្រុះ មហោស្រពនេះ បានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាង ៣ ម៉ឺននាក់ រួម ទាំងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមួយចំនួនធំផងដែរ។
ត្រូវបានរចនាឡើងតាមគំនិតអំពីផ្លូវបុរាណនិងផ្ទះបុរាណនៅទីក្រុងហាណូយ មហោស្រពមានតំបន់សំខាន់ចំនួនបី៖ តំបន់ទេសចរណ៍តាមភូមិសិប្បកម្ម វិថីសិប្បកម្ម; តំបន់ម្ហូបអាហារនៃទីក្រុងហាណូយ; តំបន់ផ្សព្វផ្សាយគោលដៅទេសចរណ៍នៃទីក្រុងហាណូយ។ មហោស្រពឆ្នាំនេះ ទាក់ទាញការចូលរួមពីភូមិសិប្បកម្ម និងវិថីសិប្បកម្ម គំរូចំនួន ១០ សិប្បករ ជាងសិប្បកម្មឆ្នើមជិត ៣០ នាក់ រួមជាមួយតំណាងនៃអាជីវកម្ម ទេសចរណ៍ ភោជនីយដ្ឋាន គ្រឹះស្ថានស្នាក់នៅ និងគោលដៅទេសចរណ៍នានាក្នុងរដ្ឋធានី។ ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរមានឱកាសចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងសកម្មភាព ពិសោធន៍របរសិប្បកម្មប្រពៃណី ជួបប្រាស្រ័យជាមួយសិប្បករ ទទួលទានម្ហូបអាហារ ហាណូយដ៏ទាក់ទាញ ក៏ដូចជារីករាយនឹងកម្មវិធីសម្តែងការកែច្នៃម្ហូបអាហារ និងកម្មវិធី សិល្បៈជាច្រើនផងដែរ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

